Nová doba i algoritmus. Firmy si musejí k udržení prodejů udobřit umělou inteligenci
- Češi čím dál častěji nakupují pomocí umělé inteligence, respektive za asistence AI chatbotů.
- Odpovědi těchto rádců tak hrají stále významnější roli v tom, u kterých značek zákazníci nakonec nakoupí.
- Firmy musejí začít bojovat o pozornost AI nástrojů co nejdříve, jinak jim hrozí, že je ze svých odpovědí vynechají.
Češi stále častěji využívají při nakupování umělou inteligenci. Podle nedávného průzkumu společnosti NMS má více než 80 procent lidí, kteří objednávají online alespoň jednou týdně, zkušenost s AI chatbotem. To je více než v české populaci celkově, kde má s těmito nástroji zkušenost 67 procent lidí. Při nakupování pak téměř dvě třetiny lidí využívají AI k získávání informací o konkrétních produktech, polovina pak k inspiraci a nápadům, co koupit.
Na rostoucí roli umělé inteligence musejí reagovat i jednotlivé internetové obchody a značky. Viditelnost v odpovědích AI jim může přinášet potenciální zákazníky. „Značky už nesledují jen lidé, ale také algoritmy, které analyzují jejich obsah a doporučují ho konečným zákazníkům. Optimalizace pro vyhledávače proto už nestačí. Firmy musejí začít přemýšlet i o tom, jak o nich ‚mluví‘ umělá inteligence,“ říká Jana Svobodová z NMS.
Průzkum společnosti Marketing Miner založený na 400 tisících měření napříč různými AI nástroji ukazuje, jak jsou v jejich vyhledávání aktuálně vidět české značky v jednotlivých segmentech. Například v případě mobilních operátorů, kde mají dominantní postavení na trhu T-Mobile, Vodafone a O2, zobrazovali AI chatboti všechny z této trojice ve více než 80 procentech odpovědí. Naopak ostatní značky byly výrazně upozaděny.
V jiných oblastech značky nemají tak dominantní postavení. Například u elektroniky AI nejčastěji odkazuje na srovnávač Heureka a prodejce Alza.cz, a to přibližně v 18, respektive 16 procentech případů, následuje Datart s necelými sedmi procenty. V segmentu automotive je viditelnost vyrovnanější, dominují zde hlavně Toyota, Škoda a Hyundai.
Těžit budou připravení
Víceméně platí, že umělé inteligence se ve svých odpovědích soustředí převážně na zavedené a známé značky, což pramení z jejich většího zastoupení ve zdrojích, z nichž AI čerpá. Nicméně ne vždy tržní podíl koresponduje s mírou zobrazování v AI odpovědích.
„Firmy, které dlouhodobě investují do optimalizace pro vyhledávače a nyní i do optimalizace pro AI, dokážou svou tržní pozici v AI viditelnosti výrazně překonat. Příkladem je MONETA Bank, která je tržním podílem zhruba na šestém místě, ale díky dlouhodobé práci s online viditelností je v AI na druhé pozici,“ popisuje ředitel Marketing Miner Tomáš Novák.
Dostat se do okruhu značek, které AI zobrazuje, považuje za důležité i Ivo Mrena, marketingový ředitel společnosti Shoptet, na jejíž platformě běží asi 40 procent českých e-shopů. „AI odpovědi často soustředí doporučení do pár značek – kdo se do nich dostane, může těžit, kdo ne, může ztrácet část poptávky hlavně u dotazů ‚co koupit‘,“ vysvětluje.
Novák zmiňuje, že AI už dnes ovlivňuje, které značky se dostanou do užšího výběru zákazníka a ve finále i to, kde nakoupí. Podle něj se navíc se zvětšujícím vlivem umělé inteligence budou rozevírat nůžky mezi firmami, které v odpovědích vidět jsou, a těmi, které ne. Se zlepšováním AI viditelnosti proto doporučuje začít co nejdříve. „Stejně jako u ostatních novinek platí, že kdo se touto oblastí začne zabývat dříve, bude mít oproti konkurenci výhodu,“ říká.
Jak se zviditelnit?
Neplatí však, že by třeba i malá značka nemohla být v odpovědích umělé inteligence vidět. „Prostor pro vybudování pozice v AI modelech je tady pro všechny. Existují rady a pokyny, co dodržovat, aby si AI obsah a značku oblíbila,“ uvádí Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.
Podle SEO (Search Engine Optimization – optimalizace vyhledávání, pozn. aut.) specialisty Pavla Ungra existuje několik základních věcí, které by značky měly dělat, aby byly vidět. První z nich je „vylézt z vlastní bubliny“ a získávat zmínky u třetích stran. Další podmínkou je relevantní materiál. „Tvořte obsah, který odpovídá na skutečné lidské otázky, nikoliv jen na to, co má zrovna největší hledanost v SEO nástroji,“ popisuje. Klíčové je podle něj také ukázat expertizu v oboru.
Za důležité považuje také nezakazovat AI botům procházet webovou stránku, pokud se firma vyloženě nebojí o autorská práva z pohledu tréninku. „Zakázat AI přístup k vašim datům a pak si stěžovat, že vás ChatGPT nikomu nedoporučuje, je jako zamknout zevnitř obchod a divit se, že nemáte tržby,“ vysvětluje Ungr.
Například Shoptet tak nyní připravuje možnost přímého napojení AI chatbotů na e-shopy, které běží na jeho platformě. „Typicky půjde o to, že chatbot bude mít přístup k aktuálním datům e-shopu. Pro zákazníky rychlejší a přesnější odpovědi, pro e-shop méně dotazů na podporu a vyšší šanci dovést zákazníka k nákupu,“ komentuje Mrena.
Podle Ungra však firmy nesmějí zapomínat ani na klasickou optimalizaci pro vyhledávače, která plní odlišnou funkci a s AI se zároveň doplňuje. Zatímco vyhledávače fungují dobře na to, pokud již zákazník ví, co chce typově koupit, umělá inteligence hraje důležitou roli, pokud má člověk zatím jen rámcovou představu.
Nejen rádce, ale rovnou nákupčí
Zatímco v současné době slouží chatboti převážně jako nákupní rádci, v budoucnu se předpokládá rozšíření AI agentů, kteří budou schopni celý nákup provést sami. „Je to velmi blízká budoucnost. Technicky se na to už nyní všechny zúčastněné strany aktivně připravují. Bude to tak spíše o zvyku lidí, kteří se poměrně rychle naučili AI využívat jako nákupního rádce, zda mu budou důvěřovat i se samotným nakupováním,“ myslí si Benatzky z Upgates.
Za reálný trend považuje agentní nakupování i Mrena, bude ale podle něj přicházet postupně. „Nejblíž je u standardních nákupů, kde lidé chtějí ušetřit čas; u složitějších nákupů bude dál rozhodovat důvěra, značka a servis,“ předpokládá.
OpenAI například v minulých měsících testovala v USA možnost, kdy si lidé mohli objednat zboží z vybraných webů přímo v ChatGPT. Nedávno však tuto funkci ukončila a pracuje na změně fungování tohoto nástroje.