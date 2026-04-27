Vedení ČEZ naservírovalo vládě plán, který výrazně usnadňuje a zrychluje zestátnění
- Daniel Beneš přišel s plánem, který může vládě výrazně usnadnit cestu k zestátnění výrobní části ČEZ.
- Prodej menšinového podílu v nové dceřiné firmě by přinesl desítky miliard na výkup akcií od soukromých investorů.
- Návrh vyhovuje státu, menšinám i vedení firmy a dál drží vliv ČEZ mimo čistě státní model.
Generální ředitel stále polostátní energetické firmy ČEZ Daniel Beneš potvrzuje, že je jedním z nejobratnějších hráčů českého byznysu a politiky. V závěru minulého týdne představil za vedení firmy plán, který vládě Andreje Babiše velmi urychlí a zjednoduší dosažení svého velkého cíle. Zestátnění výrobní části ČEZ za její vlastní peníze.
Vedení ČEZ navrhlo, aby se do samostatné dceřinné firmy (pro zjednodušení jí zatím říkejme ČEZ 2) vyčlenily nestrategické, nevýrobní části firmy. Tedy přesně ty, o kterých vicepremiér Karel Havlíček i premiér Andrej Babiš opakovaně mluví jako o části, která by se později měla stát privátní. Na rozdíl od výroby není žádný důvod, aby ji stát držel. Patří sem například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, tradingové firmy nebo telekomunikační firma Telco Pro Services.
Když jsou všichni vítězové
Tyto firmy dohromady tvoří skoro polovinu celkového provozního zisku celého ČEZ před odpisy (EBIDTA). Ten loni dosáhl 137 miliard korun. ČEZ by si v nové dceřinné firmě ponechal přinejmenším 51 procent. Menšinový podíl by nabídl k prodeji soukromým investorům. Jakým stylem by se podíl v ČEZ 2 prodával, by se rozhodlo až po založení firmy. Daniel Beneš zdůrazňuje, že pro dosažení co nejvyššího zisku z prodeje je potřeba prozkoumat celou řadu variant.
Celá operace má být ale velmi rychlá. Pokud ji schválí červnová valná hromada ČEZ, měl by ČEZ 2 vzniknout a podíl v něm prodán podle Benešových plánů už začátkem příštího roku. Protože se prodává hodnotné zboží vytvářející desítky miliard korun provozního zisku, ČEZ to může vynést vysokou sumu, kterou může firma následně využít na výkup vlastních akcií od soukromých investorů.
Přesně jak si to představuje Babišova vláda. Zároveň si státní ČEZ v novém ČEZ 2 minimálně na začátku podrží většinovou kontrolu.
Desítky miliard na výkup akcií
Návrh má zjevně značnou šanci projít, protože je to přesně případ win-win řešení, kdy jsou uspokojeny zájmy všech hráčů. V tomto případě vlády, menšinových akcionářů i vedení ČEZ v čele s Danielem Benešem.
Vláda si tím výrazně urychlí cestu k zestátnění výrobní části ČEZ, protože na ni prodejem podílu v dceřinné firmě bude mít dost peněz.
Menšinoví akcionáři se dočkají výkupu, po němž dlouho touží. A vláda jim za jejich podíly díky výnosu z prodeje ČEZ 2 dokáže nabídnout dobrou cenu, za kterou jí budou ochotni podíly prodat.
Bez ochoty investorů, kteří dohromady drží alespoň 20 procent ČEZ, se žádné zestátnění udělat nedá. Michal Šnobr, který za menšinové akcionáře veřejně mluví, opakovaně upozorňuje, že je tam skupina, která dohromady ovládá přes 10 procent akcií. Bez jejího souhlasu není žádné zestátnění možné.
Menšinoví akcionáři jásají
Stát má nyní v ČEZ 70 procent akcií. K vytěsnění, tedy nedobrovolnému prodeji, může přistoupit až ve chvíli, kdy kontroluje 90 procent. Kdo má nad 10 procent, může si diktovat.
Michal Šnobr jako mluvčí menšinových akcionářů si Benešův nápad na sítí X velmi pochvaluje. „Myslím, že přichází logický a pro menšinové akcionáře nejpřijatelnější a nejprůhlednější krok ze všech komplikovanějších ohledně případného zestátnění,“ napsal Šnobr. Zdůrazňuje, že jde o jeho nápad, který poprvé zmínil již před pěti lety.
Když navrhnete něco, co klíčový hráč považuje za svůj nápad a je s tím plně ztotožněný, je to ideál.
Moc zůstane i po zestátnění
Vítězem je i samotné vedení ČEZ v čele s Danielem Benešem, který řídí firmu už patnáct let. Získá kredit za to, že přišel s pro všechny výhodným řešením. A upevní svou pozici v čele zestátněného ČEZ. Ten totiž přinejmenším v začátku nebude normální státní firmou ve stylu České pošty, přestože ji bude stát vlastnit ze sta procent. Stále tu bude podíl soukromých investorů v nové dceřiné firmě ČEZ 2. Takže se stále bude moci hrát vysoká partie mezi státním a soukromým byznysem, která dělá vedení takové firmy velmi mocné. Byznysově i politicky.
Šéfem dceřiné firmy se má stát Pavel Cyrani, dlouholetý člen představenstva ČEZ a blízký spolupracovník Daniela Beneše. Sám Beneš může zůstat ve vedení státní firmy.
Podobný manévr, jak udržet vliv, předvedl Beneš už ve chvíli, kdy minulá vláda vyčlenila nové jaderné bloky v Dukovanech do samostatné firmy. Ta měla být původně plně státní. Nakonec si v ní ale ČEZ udržel podíl 20 procent. Takže je fakticky dál polostátní.
