Daňové přiznání 2026 přehledně: důležité termíny, podání online a slevy na dani
V lednu se každoročně začíná řešit daňové přiznání. Zaměstnanci postupně shánějí podklady od zaměstnavatele, OSVČ dávají dohromady příjmy a výdaje a řada lidí zjišťuje, zda se jich povinnost podat daňové přiznání vůbec týká. Připravili jsme proto přehled nejdůležitějších termínů pro rok 2026, možností podání i hlavních slev a odpočtů, které mohou výslednou daň výrazně ovlivnit.
Nejdůležitější informace
- Daňové přiznání za rok 2025 musí podat lidé s příjmy nad 50 tisíc korun, pokud za ně zaměstnavatel neprovedl roční zúčtování.
- Základní termín pro podání je do 1. dubna 2026, elektronicky lze podat až do 4. května 2026.
- Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, termín se prodlužuje až do 1. července 2026.
- V roce 2025 platí dvě sazby daně z příjmu: 15 procent a 23 procent (nad stanovený limit základu daně).
- Výslednou daň může snížit využití odpočtů (např. úroky z hypotéky, penzijní produkty, DIP) i daňových slev.
- Každý poplatník může uplatnit slevu na poplatníka 30 840 korun, případně i další slevy a zvýhodnění na děti.
- Většina OSVČ musí přiznání podat elektronicky (datová schránka / MOJE DANĚ); nepodání může znamenat pokutu a úroky z prodlení.
Povinnost podat daňové přiznání je upravena v § 38g zákona o daních z příjmů. Pro živnostníky a podnikatele vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál je vyplnění daňového přiznání samozřejmostí. V praxi se však této povinnosti nevyhnou ani někteří zaměstnanci, studenti nebo důchodci.
Daňové přiznání za rok 2025 tak musí podat všichni, kteří měli za uplynulý rok roční zdanitelné příjmy vyšší než 50 tisíc korun a zaměstnavatel za ně neprovedl roční zúčtování daně. Týká se to například zaměstnanců, kteří pracují současně pro dva zaměstnavatele, nebo zaměstnanců s příjmem z nájmu. Stejná pravidla platí i pro studenty, kteří od roku 2024 nemají nárok na slevu na studenta.
Obsah článku:
- Výše daně z příjmu za rok 2025 (odpočty, slevy, tabulka)
- Termín: dokdy podat daňové přiznání
- Co se stane, když daňové přiznání nepodáte
- Jak odevzdat daňové přiznání
- Daňové formuláře
- Nejčastější chyby
Jak vysoká je daň z příjmu za rok 2025?
Pro rok 2025 jsou v Česku zavedena dvě daňová pásma.
- V prvním daňovém pásmu činí sazba daně z příjmů 15 procent.
- Ve druhém daňovém pásmu je sazba 23 procent.
První daňové pásmo platí do daňového základu ve výši 1 676 052 korun, druhé daňové pásmo se uplatňuje nad tuto hranici.
Daňové odpočty
Základním vstupním údajem pro výpočet roční daně z příjmů je daňový základ, který může být následně snížen o daňové odpočty podle § 15 a následujících zákona o daních z příjmů.
Mezi v praxi nejčastěji využívané daňové odpočty patří odpočet úroků z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace. Maximálně lze uplatnit 150 tisíc korun ročně na domácnost u úvěrů uzavřených od 1. ledna 2021. U úvěrů uzavřených do konce roku 2020 činí roční limit 300 tisíc korun.
Odečíst lze zaplacené úroky, nikoliv splátku jistiny. Od zdaňovacího období roku 2026 bude nově možné uplatnit odpočet i na úroky z úvěrů na pořízení družstevního bytu.
Mezi další odečitatelné položky patří státem podporované finanční produkty sloužící k zajištění na penzi.
Maximální souhrnný daňový odpočet u těchto finančních produktů činí 48 tisíc korun.
Patří sem:
- penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (odečítá se pouze částka nad rámec příspěvku pro státní podporu),
- soukromé životní pojištění,
- dlouhodobý investiční produkt (DIP),
- pojištění dlouhodobé péče.
Odečíst si můžete i dary a bezpříspěvkové dárcovství. Jde například o:
- charitativní dary, kdy minimální hodnota daru musí činit alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout 2 procenta základu daně; v roce 2026 lze odečíst až 30 procent základu daně (prodloužený zvýšený limit),
- darování krve a plazmy, kdy se jeden odběr oceňuje jako dar částkou 3 000 korun,
- darování kostní dřeně, kde hodnota jednoho odběru činí 20 tisíc korun.
Daňové odpočty snižují daňový základ. Většině poplatníků tak každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 korun. U poplatníků s velmi vysokými příjmy, kteří část základu daně zdaňují 23procentní sazbou, každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 230 korun.
Daňové slevy
Vypočtenou daň z příjmů přímo snižují daňové slevy. Každý daňový poplatník uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Při splnění zákonných podmínek lze uplatnit i další slevy a daňové zvýhodnění na děti.
V tabulce níže jsou uvedeny roční částky. V případě, že je manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, uplatňuje se sleva ve dvojnásobné výši. Stejné pravidlo platí i pro daňové zvýhodnění na děti.
Následně vypočtenou roční daň z příjmů snižují zaplacené daňové zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit, přeplatek finanční úřad zašle na účet.
Roční částky daňových slev za rok 2025
|Daňová sleva nebo zvýhodnění
|Roční částka
|Sleva na poplatníka
|30 840 korun
|Na manželku (manžela)
|24 840 korun
|Sleva na průkaz ZTP/P
|16 140 korun
|Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně
|2 520 korun
|Sleva na invaliditu třetího stupně
|5 040 korun
|Daňové zvýhodnění na první dítě
|15 204 korun
|Daňové zvýhodnění na druhé dítě
|22 320 korun
|Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
|27 840 korun
Termín: dokdy podat daňové přiznání
- Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2025 je do 1. dubna 2026.
Při elektronickém podání se termín prodlužuje do 4. května 2026. Důvodem je skutečnost, že standardní termín 2. května připadá v roce 2026 na sobotu.
Při využití služeb daňového poradce se lhůta prodlužuje do 1. července 2026.
Co se stane, když daňové přiznání nepodáte?
Všichni daňoví poplatníci by měli svým daňovým povinnostem věnovat dostatek času a pozornosti. Nesplnění zákonných povinností je sankcionováno. Za neodevzdání daňového přiznání hrozí pokuta a u nezaplacené daně se platí úroky z prodlení, přičemž finanční postihy mohou být poměrně vysoké.
Jak odevzdat daňové přiznání?
Naprostá většina OSVČ má ze zákona zřízenu datovou schránku, a proto pro ně platí povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Při podání prostřednictvím datové schránky musí být příloha ve formátu XML.
Elektronické podání prostřednictvím portálu MOJE DANĚ využívají i poplatníci, kteří nemají povinnost odevzdávat daňové přiznání elektronicky, například zaměstnanci s příjmem z nájmu. Počet lidí, kteří podávají daňové přiznání papírově, tedy osobně na podatelně příslušného finančního úřadu nebo poštou, rok od roku klesá. Online podání daňového přiznání se stává samozřejmostí.
Daňové formuláře
Daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Ostatní vyplňují standardní čtyřstránkové daňové přiznání. Při příjmech ze zaměstnání je povinnou přílohou potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste během roku 2025 pracovali.
K vyplněnému čtyřstránkovému přiznání se přikládají i další přílohy, například příloha číslo jedna pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo příloha číslo dva pro příjmy z nájmu.
Jak správně vyplnit daňové přiznání a vyhnout se nejčastějším chybám
Do daňového přiznání za rok 2025 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy. Daňoví poplatníci by si měli důkladně zkontrolovat, zda uplatňují všechny daňové odpočty a slevy, na které mají nárok, a zda v přiznání uvedli všechny zaplacené daňové zálohy během roku. V opačném případě by mohla být roční daň z příjmů zbytečně vyšší.
Nárok na všechny položky snižující roční daň z příjmů, s výjimkou slevy na poplatníka, je nutné doložit.
Přílohou daňového přiznání proto musí být příslušná potvrzení, například:
- od zaměstnavatele,
- penzijní společnosti,
- banky,
- pojišťovny,
- případně čestné prohlášení manželky nebo manžela.
Vznikne-li nárok na daňový přeplatek, je nutné v daňovém přiznání vyplnit také žádost o jeho vrácení. Do žádosti se uvádí zejména číslo účtu, na který má být přeplatek zaslán.
