Akcie AMD prudce klesly po zprávě o vazbách na Čínu. Firma se brání, informace má za zkreslené
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- Akcie ve čtvrtek odepsaly osm procent.
- AMD má údajně vazby na čínské podniky spojené s těmi na americké černé listině.
- Firma zprávu odmítla a uvedla, že dodržuje všechny předpisy.
Akcie americké firmy Advanced Micro Devices (AMD), která navrhuje a vyvíjí procesory, grafické čipy a další polovodičové technologie, ve čtvrtek odepsaly zhruba osm procent. Zpráva serveru Hunterbrook Media totiž upozornila na obavy, že vazby podniku na čínské subjekty, z nichž některé mají napojení na firmy zařazené na černou listinu, by mohly přitáhnout pozornost amerických regulačních orgánů. Server je spojen s fondem, který spekuluje na pokles cen akcií, podle firmy zpráva uvádí zkreslující informace. Uvedla to agentura Reuters.
Novější verze firmwaru od firmy AMD, který je nezbytný pro fungování jejích čipů v serverech, byly podle zprávy serveru Hunterbrook začleněny do produktů společnosti IEIT Systems. To je čínský výrobce serverů, kterého americké ministerstvo obchodu v březnu 2025 zařadilo na černou listinu. Server je ale propojen s investičním fondem Hunterbrook Capital, který spekuluje na pokles cen akcií. Z negativních zpráv o firmách tedy může profitovat.
Stejný firmware AMD podle zprávy používají také tři společnosti s úzkými vazbami na IEIT. Jde o čínskou společnost Maginfra, singapurskou společnost Kaytus a kalifornskou společnost Aivres, které otevřeně prodávají servery postavené na čipech AMD pod vlastními značkami.
Vazby na firmy z černé listiny
Společnost Hunterbrook Capital uvedla, že po zveřejnění zprávy na serveru Hunterbrook Media zaujala tzv. krátkou pozici v akciích AMD. To znamená, že fond spekuluje na pokles jejich ceny. Pokud akcie oslabí, může na této pozici vydělat.
AMD má podle serveru Hunterbrook Media také další vazby na společnosti zařazené na černou listinu. „V roce 2025 vykázala příjmy z licenčních poplatků v objemu 67 milionů dolarů (1,49 miliardy Kč), které Hunterbrook vysledoval ke dvěma čínským čipovým společnostem zařazeným na černou listinu v roce 2019,“ uvádí zpráva.
Agentura Reuters napsala, že nebyla schopna informace uvedené ve zprávě nezávisle ověřit.
„Tato tvrzení zkreslují obchodní praktiky a obchodní vztahy společnosti AMD,“ reagovala na zprávu firma. „AMD dodržuje příslušné americké zákony a předpisy týkající se omezení vývozu a uplatňuje přísné postupy, aby zajistila jejich dodržování v rámci všech svých globálních aktivit,“ sdělil e-mailem agentuře Reuters mluvčí AMD. „Nadále se soustředíme na poskytování služeb našim zákazníkům a na dodržování nejvyšších standardů integrity,“ dodal.
Zpráva rovněž vyvolává otázky, zda AMD dokáže využít problémů, kterým v Číně teď čelí její konkurent Nvidia. Americká exportní omezení totiž omezila prodej pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) na tamním trhu, přičemž k dalšímu zpřísnění těchto omezení podle oznámení z tohoto týdne dochází právě teď.
Společnost Nvidia čelí zvýšené pozornosti a kontrole v souvislosti se svým podnikáním v Číně. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang totiž minulý týden rezignoval po zprávách médií, že udržoval vztah s ženou, kterou americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu.
Akcie AMD ve čtvrtek po zveřejnění zprávy ztrácely i více než 11 procent, obchodní den ale uzavřely slabší o 7,7 procenta na 489,19 USD. V poklesu ale pokračovaly i po oficiálním ukončení obchodování a naposledy se pohybovaly v blízkosti 470 dolarů za kus. Stále jsou ale výrazně nad ročním minimem, které je těsně nad 188 USD a je ze začátku března. Maximum 658,52 USD je z října.