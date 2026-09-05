Anthropic odkládá vstup na burzu
- Americká společnost Anthropic, která vyvíjí generativní umělou inteligenci (AI), posouvá termín vstupu na burzu.
- Přípravu své primární veřejné nabídky akcií by měla zahájit nejdříve v polovině října.
- Dokončit vstup na burzu by mohla několik dní před listopadovými americkými volbami do Kongresu.
Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Doposud se podle dvou zdrojů čekalo, že firma zveřejní již příští týden prospekt k veřejné nabídce, tedy dokument s podrobnými informacemi o plánovaném vstupu na burzu.
Zveřejnění prospektu je důležitým krokem, po kterém se nabídka akcií dostává do závěrečné fáze. Nyní se očekává, že firma dokument zveřejní až koncem září. Plány včetně termínu se však ještě mohou změnit.
Nabídka Anthropiku by se podle některých investorů mohla stát zatím největší uskutečněnou primární nabídkou akcií. Firma by mohla být oceněna na dva biliony USD (41,7 bilionu Kč). Zároveň má být významnou zkouškou zájmu veřejných trhů o rychle rostoucí odvětví AI.
Společnosti často upravují své harmonogramy pro primární nabídku akcií v závislosti na podmínkách na trhu, regulačních přezkumech a dalších přípravách. Takové změny tak nejsou neobvyklé. Společnost Anthropic se ke zprávě odmítla vyjádřit.