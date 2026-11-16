Anthropic vstoupí na burzu, zájem investorů sedminásobně převyšuje nabídku
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- Vývojář umělé inteligence Anthropic vstoupí ve čtvrtek na burzu Nasdaq s ambicí získat v primární nabídce a soukromém umístění celkem až 90,4 miliardy dolarů, čímž by překonal rekordní vstup SpaceX.
Zájem investorů téměř sedminásobně převyšuje nabídku a při horní hranici cenového rozpětí 70 až 78 dolarů za akcii by hodnota firmy dosáhla přes jeden bilion dolarů.
Rekordní debut přichází v době vysokých ztrát, obrovských závazků za výpočetní kapacity i varování samotné firmy před bezpečnostními riziky rychlého vývoje AI.
S akciemi amerického vývojáře umělé inteligence (AI) Anthropic se podle médií začne obchodovat ve čtvrtek na trhu Nasdaq pod symbolem ANT. Cenu akcií pro primární veřejnou nabídku (IPO) společnost určí ve středu. Při takzvané roadshow Anthropic investorům prezentuje cenu 70 až 78 dolarů za akcii. Společnost chce získat až 64,4 miliardy USD (1,4 bilionu korun), což by ji podle výpočtů agentury Reuters ohodnotilo až na 1,02 bilionu dolarů.
Kromě samotné primární veřejné nabídky počítá Anthropic také se samostatným soukromým umístěním akcií za 26 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg je toto umístění uvedeno na titulní straně prospektu k IPO a podílejí se na něm například výrobci čipů jako Nvidia a AMD, kteří tak část peněz utracených za výpočetní kapacity vracejí zpět do společnosti.
Celkový objem nabídky včetně soukromého umístění by tak mohl dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů, což by z ní při cenovém rozpětí na horní hranici udělalo největší vstup na burzu v historii a překonalo by to i SpaceX, připomněl Bloomberg.
Zájem je mimořádný
Zájem investorů je podle zdrojů Bloombergu mimořádný. Objednávky podle nich zatím téměř sedminásobně převyšují počet nabízených akcií a poptávka je výrazně silnější než u SpaceX ve stejné fázi procesu.
Vstup firmy na burzu bude významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o AI převáží nad obavami z rizik spojených s tímto rychle se rozvíjejícím odvětvím. Přichází po týdnech výprodejů technologických akcií a po volbách v USA, v nichž se prosadili kandidáti naslouchající odporu veřejnosti vůči výstavbě datových center.
Ztráta společnosti za prvních šest měsíců letošního roku podle dokumentů předložených americkým regulátorům činila 81 miliard dolarů, z toho 72 miliard připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů.
V dokumentech k plánovanému vstupu na burzu Anthropic upozorňuje na rizika spojená s rychlým vývojem AI. Konkurenti by podle firmy mohli získat náskok díky rychlejšímu vývoji nových modelů. Schopnosti AI by se také mohly zlepšovat rychleji, než firma dokáže zajistit jejich bezpečnost. Obavy vyvolávají i případy takzvaných autonomních agentů AI, kteří unikli z testovacích prostředí a pronikli do firemních systémů, nebo možnost zneužití stále výkonnějších nástrojů AI k hackerským útokům.
Ambice společnosti Anthropic také přinášejí obrovské náklady na infrastrukturu. Firma se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří Amazon a Google. To ukazuje, jak moc její rychlý růst závisí na zajištění obrovského výpočetního výkonu do budoucna. Část těchto kapacit je přitom závislá na financování, které Anthropic nemá pod kontrolou.
Letos v červnu vstoupila na burzu společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Její IPO bylo největší na světě, firma si prodejem akcií v souvislosti se vstupem na burzu zajistila zhruba 75 miliard USD. Oceněna byla na zhruba 1,7 bilionu USD.