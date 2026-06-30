Deset miliard a změna kurzu. Pale Fire Capital se změní v akvizičního predátora napříč Evropou
- Hodnota private equity portfolia skupiny Pale Fire Capital loni vyrostla na deset miliard korun.
Růst táhla především úspěšná expanze klíčových technologických projektů jako Rouvy, Aukro či Groupon.
Skupina má připraveno dalších 10 miliard na pokračující expanzi, tentokrát do tradiční ekonomiky.
Desetimiliardové portfolio private equity a jen za poslední rok takřka pětinový růst. Taková je po deseti letech fungování symbolická bilance tuzemské investiční skupiny Pale Fire, která se kromě e-commerce a technologií hodlá pustit i do tradiční ekonomiky. Kapitál nově nabídne zavedeným rodinným firmám ve střední a východní Evropě. Navzdory své dosavadní praxi aspiranta na majoritu přitom hodlá vstupovat do rodinných firem nově i jako menšinový podílník.
„Rok 2025 výrazně proměnil technologický sektor. Rozvoj AI zpochybnil část zavedených produktových modelů, byl testem odolnosti i schopnosti adaptace. Současně ale otevřel nové zdroje růstu. Soustředili jsme se především na společnosti s největším potenciálem pro regionální expanzi a posilování pozice na globálních trzích. Hodnota našeho portfolia vyrostla v roce 2025 o 18 procent,“ říká doposud nejnovější partner Fire Capital Jan Černý, který do skupiny naskočil teprve letos v dubnu s tím, že rozpočet na nové akvizice činí 400 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba dalších deset miliard korun.
Celková hodnota spravovaného majetku skupiny, kterou vedle private equity aktivit tvoří i investiční fond, aktuálně dosahuje dvou miliard eur, tedy zhruba 50 miliard korun. Podle výroční zprávy táhla růst portfolia v uplynulém roce především expanze klíčových projektů a efektivní adaptace na nástup umělé inteligence.
Perný rok na všech frontách
Znatelný posun loni zaznamenala platforma Rouvy. Akvizicemi španělské služby Bkool a australského FulGazu posílila svou pozici na trhu realistické indoor cyklistiky a počet jejích předplatitelů stoupl na 300 tisíc. Úspěšný rok hlásí také online tržiště Aukro, které expandovalo na pět nových evropských trhů, či slovenská společnost Itrinity. Její nástroj UptimeRobot poprvé překonal hranici deseti milionů dolarů v ročních opakujících se tržbách. Stabilizací prošel podle Černého i americký slevový portál Groupon. Pod vedením Dušana Šenkypla firma po deseti letech propadů zvýšila objem tržby i objem transakcí.
Naposledy o sobě dala skupina vědět letos v lednu nákupem majority v českém výrobci tepelných čerpadel Acond. Navýšila svůj dosud menšinový podíl na 93 procent. Jejím cílem v roli majoritního vlastníka firmy z Milevska na Písecku bude expanze na evropský trh.
Nový modus operandi
„V první dekádě se Pale Fire Capital zaměřoval na technologické a e-commerce společnosti. Dnes vidíme pro náš kapitál, tým a zkušenosti na trhu daleko širší uplatnění, a to především na průsečíku tradiční ekonomiky a digitálních technologií, kde jsou naše kompetence nejsilnější,“ dodává Černý. Prioritou podle něho zůstane i nadále majoritní podíl v nakupovaných firmách, což ale nemusí být pravidlem.
„Ve výjimečných případech silných rodinných společností z našeho regionu jsme ale poprvé připraveni hrát i roli významného menšinového investora. Chceme, aby hodnota těchto společností zůstávala v Evropě a abychom pomáhali z evropských šampionů stavět hráče s globálním dosahem,„ dodává Černý.
Pale Fire Capital je investiční skupina Jana Barty, Dušana Šenkypla a Davida Holého. Spravuje portfolio společností v různých segmentech ekonomiky s důrazem na technologie.