Za rok až pětinásobek. Analytici na Wall Street věří pěti akciím s extrémním potenciálem
- Na Wall Street jsme hledali akcie s mimořádně vysokým růstovým potenciálem.
- Po odfiltrování nejrizikovějších titulů zůstala pětice firem.
- Analytici jim dávají potenciál růstu od tří set do čtyř set procent.
Co očekáváte od své investice na burze? Je to třeba ambice pokrýt dvouprocentní českou inflaci? V tom případě nabídne podstatně lepší službu průměrný tuzemský spořicí účet. Je to třeba kolem devíti procent ročně, tedy zhruba stejně, jako bylo v uplynulých deseti letech průměrné tempo růstu cen českých bytů? Zde vám může, ale také nemusí nabídnout lepší službu atraktivní korporátní dluhopis tuzemské firmy s relevantním byznys plánem a férovým vlastníkem, byť nabídka takových bondů nebude velká. Pokud si žádáte deset a více procent, nabízí se agresivní retailové investiční fondy. Ale co když chcete na burze prostě zbohatnout?
Definici zbohatnutí si samozřejmě každý nosí sám v sobě. Zkusíme nadhodit pokus o možné obecné pojetí. Tak co třeba dvojnásobné zhodnocení investice v rámci jednoho roku? Třeba. Nám to přišlo málo a rozhodli jsme se hledat potenciální hvězdy. A to konkrétně na Wall Street, protože ta je jednou z mála entit v současném světě, která ještě umí dělat zázraky. Zkusili jsme najít ještě relevantní akcie, kterým analytici dávají do vínku nikoli stoprocentní roční růst, nikoli dvousetprocentní roční růst, ale rovnou 300 a více procent. Jinými slovy jsme se snažili zapátrat po akciích s momentálně největšími růstovými přísliby na americkém trhu.
Kdo šel z kola ven
Pochopitelně jsme se snažili v rámci možností držet určitých základních bezpečnostních zásad. To znamená vymést z potenciálních seznamů akcií k úvaze nano stocks plné barvitých snů svých zakladatelů, vyhazovali jsme rovněž biotechnologické tituly, které jsou zatím jen ve fázi krásných, ale neověřených nápadů. Nezdály se nám ani akcie, které v poslední době totálně zkolabovaly, čímž si při stávajících cílových cenách uměle vytvořily náhle obrovský růstový potenciál. A konečně jsme odfiltrovali i firmy, jejichž byznysové příběhy na nás působily jednoduše tak trochu jako ze světa paralelní logiky.
Přesto nám zůstalo na stole pět akcií s růstovým potenciálem od 305 do 400 procent. Jinými slovy akcie, jimž analytici ve svých investičních doporučeních věští do roka a do dne až pětinásobné zhodnocení. Taktik, jak vydělat na burze, jsou pochopitelně mraky a žádnou nelze jen tak šmahem odmítnout jako za všech okolností nesmyslnou. Složit si experimentální portfolio z akcií s extrémně vysokými cílovými cenami může být jednou z nich. Pojďme na věc, ale pamatujme, že analytici jsou také jenom lidé z masa a kostí.
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