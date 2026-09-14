Firma z pražské burzy chystá neobvyklý krok. Může mít zásadní dopad na skóre drobných investorů
- Jeden z úspěšných příběhů pražské burzy po silném růstu narazil na slabší období.
- Firma spouští proces, který může v příštích letech zásadně změnit podmínky pro její akcie.
- Byznys přitom dál roste a management počítá s dalším rozvojem.
Byl to jeden z mála případů extrémně úspěšné story pražského trhu Start. Byznysově rostoucí firma vydělávající majitelům i drobným investorům, která svůj rozmach letos v závěru února symbolicky manifestovala vstupem na prime market pražské burzy. Paradoxně se tím ale velkolepý investiční příběh akcie Karo Leather kapku zadrhl.
Následoval sestup akcie, která od únorového velkého třesku ztratila kolem šestnácti procent. V příštích měsících přitom může nastat zlom. Velký hráč tuzemského kožedělného průmyslu totiž chystá pro příští léta velký plán, který se podle expertů často odráží právě v růstu akcií.
Čtyři roky podpory
Právě dnes totiž Karo Leather spouští program odkupu svých vlastních akcií. Pořídit si jich perspektivně hodlá až bezmála dva miliony, což odpovídá téměř osmadvaceti procentům všech firmou vydaných akcií. Firma má na tuto velkou operaci připravenu částku v objemu až 300 milionů korun.
„Program skončí dne 21. října 2030, nebude-li dříve vyčerpán maximální počet nabývaných akcií nebo maximální peněžitá částka, anebo nebude-li předčasně ukončen podle tohoto rozhodnutí,“ uvádí v oznámení investorům šéf představenstva Karo Leather Pavel Klvaňa. Vykupovat akcie hodlá za částku mezi stovkou a pěti sty korunami. Aktuálně se akcie na pražské burze obchodují po sto padesáti korunách za kus.
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