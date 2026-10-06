Koruna skokově oslabila. Výhled je varovný, důsledky české domácnosti nepotěší
- Česká měna má za sebou výkyv, který je typický spíše pro akcie.
Její citelné oslabení potěší exportéry nebo investory do zahraničních titulů, zbytek země už ne.
Koruna chřadne ve vleku událostí na zahraničních trzích.
K doutnající inflaci přikládají nejenom drahá paliva, ale i vývoj kurzu domácí měny. Koruna skokově oslabila vůči dolaru. Ještě před měsícem stačilo na jeho nákup necelých 21 korun, nyní je české oběživo o korunu slabší.
Byť není Česko členem eurozóny, dopadají na něj její těžkosti. Společná evropská měna je vůči té americké nejslabší za rok a půl. Podle agentury Reuters je srážejí obavy investorů z rostoucích francouzských dluhů a nově také z politické nestability ve Španělsku. Tamní premiér Pedro Sánchez vyhlásil v pondělí předčasné volby v reakci na masivní protesty proti cenám bydlení.
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