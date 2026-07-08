Rekordní zisk i ambiciózní plán. Lékárny Benu chtějí dál ukrajovat z trhu Dr. Max
- Síť lékáren Benu zvýšila čistý zisk o deset procent na rekordních 757,7 milionu korun.
- Tržby vzrostly na 13,8 miliardy korun a dál rostou i internetové prodeje.
- Benu letos plánuje zrychlit expanzi a přiblížit se hranici 500 lékáren.
Síť lékáren Benu v minulém finančním roce zvýšila čistý zisk na 757,7 milionu korun. Meziročně si tak zhruba o desetinu polepšila. Stejným tempem vzrostly i tržby společnosti na 13,8 miliardy Kč, což je dosud nejvíc. Síť navýšila i počet lékáren. Vyplývá to z výroční zprávy Benu Česká republika zveřejněné v obchodním rejstříku. Finanční rok společnosti trval od 1. února 2025 do 31. ledna 2026.
Pod značkou Benu v Česku ke konci ledna fungovalo 429 lékáren, které podle firmy obsloužily celkem 27 milionů pacientů. Z celkového počtu lékáren bylo 286 vlastních společnosti Benu a 143 poboček franšízových partnerů. Včetně tržeb franšízových lékáren činily celkové tržby 17,2 miliardy korun. Vzrostly i tržby v internetovém obchodě Benu na 2,2 miliardy.
E-shop i síť lékáren dál rostou
Společnost loni nově otevřela 35 lékáren, letos chce s expanzí ještě zrychlit. Podle výroční zprávy by během roku mělo být nově zprovozněno 20 vlastních a 30 franšízových lékáren. V minulosti Benu avizovalo cíl mít na trhu v Česku kolem 500 lékáren.
Síť Benu je dceřinou společností Phoenix lékárenský velkoobchod, který patří k předním distributorům léků na tuzemském trhu.
Tržby loni zvýšila také síť lékáren Dr. Max, která je jedničkou na českém trhu. Meziročně jí vzrostly o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun, z toho 3,71 miliardy připadlo na tržby z e-shopu. Zisk firma zatím nezveřejnila. Společnost v Česku provozuje 600 lékáren.
Dohromady je v Česku podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) víc než 2660 lékáren. Po Dr. Max jich má nejvíce právě řetězec Benu.