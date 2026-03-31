Zájem Čechů o léky na hubnutí je enormní, trh ještě poroste, myslí si šéf lékáren Dr. Max
- V Česku podle CEO sítě lékáren Dr. Max Jana Žáka roste zájem o léky na hubnutí a veterinární sortiment.
- Budoucnost oboru stojí na propojení e-commerce s kamennými lékárnami.
- Lékárny bojují s nedostatkem personálu, lékárníků je na trhu málo a firma posiluje spolupráci se studenty a snaží se je zlákat.
Největší česká značka lékáren Dr. Max aktivně rozšiřuje svou síť lékáren nejen v Česku, ale i na Slovensku. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi přitom nejsou zanedbatelné.
„Paradoxně i mezi Českem a Slovenskem, které byly historicky jedním státem, jsou dnes velké rozdíly v pravidlech a fungování. Polsko je pak úplně jiný svět, ale zároveň inspirací,“ vysvětluje v rozhovoru pro FLOW Jan Žák, generální ředitel lékáren Dr. Max, který je zodpovědný za zmíněné. Například v Polsku lékárny hrají výraznější roli v očkování a širších zdravotních službách a podle Žáka by to mohla být i česká cesta – lékárníci by tak odlehčili přetíženým lékařům.
Pilířem budoucnosti je podle něj propojení kamenných poboček s online prostředím. „Kombinace e-commerce a kamenné lékárny je podle mě jediný dlouhodobě funkční model,“ zdůrazňuje. Zákazníci si sice stále více zvykají na online nákupy, zároveň ale očekávají osobní kontakt a odborné poradenství při výdeji. „Chování zákazníků se mění. Češi jsou velmi silní v online prostředí a další potenciál růstu je pořád velký,“ říká.
Lidé investují do péče o mazlíčky a do hubnutí
V lékárnách podle Žáka dynamicky roste prodej některého sortimentu. Výrazným novým trendem je například léčba obezity. „Tento segment roste neuvěřitelným tempem. Lidé jsou ochotni si za své zdraví připlatit, což mě v Česku překvapilo,“ říká Žák v rozhovoru. Podobně roste i trh s doplňky stravy, vitaminy nebo produkty zaměřenými na zdravý životní styl.
Zajímavým fenoménem je také rostoucí význam veterinárního segmentu. „Vidíme, že lidé stále více investují do péče o své domácí mazlíčky. Tato kategorie roste opravdu výrazně,“ dodává. Lékárny se tak postupně rozšiřují i mimo tradiční rámec medicíny.
Lékárníci jsou díra na trhu
Jedním z největších limitů dalšího rozvoje lékárenského byznysu zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „Lékárníků je extrémně málo. Každý rok jich vyjde ze škol jen omezený počet a o všechny se bojuje,“ upozorňuje Žák. Společnost proto investuje do spolupráce se studenty, do jejich stipendií i popularizace oboru už na úrovni škol.
Čísla obratu za rok 2025 zatím nechce Žák komentovat, ale společnost je dle něj v růstu a rozhlíží se i po dalších akvizicích. Letos v březnu Dr. Max přebral patnáct bývalých lékáren společnosti Sanovia.
„Je to naše významná letošní akvizice, díky níž se dostáváme nejen do Prahy, ale i do lokalit, ve kterých dosud síť Dr. Max přítomna nebyla,“ uvedl generální ředitel ve FLOW. Už loni také započalo převzetí sítě lékáren Pilulka. Momentálně funguje napříč Českou republikou 568 lékáren Dr. Max, které představují největšího zaměstnavatele v oboru.
Jaká je budoucnost online dostupnosti léků na předpis? A jaký je zájem o nonstop lékárny? Jak vidí Žák budoucnost celého oboru? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.