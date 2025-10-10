Půjčíte svému lékárníkovi? Síť Dr. Max chystá nabídku českým domácnostem
Českým drobným investorům se blíží den D. Na vrcholu chřipkové sezóny si totiž mohou do lékárny Dr. Max zajít ještě pro něco jiného než jen pro paralen a vitamíny. A totiž pro zbrusu nové bondy, jejichž emisi chystá lékárenská síť ze skupiny Penta, podle informací e15 už na příští měsíc.
Předešlé emise firmy přitom zmizely jako bolest po brufenu. Ještě loni na podzim dostali drobní investoři jinak milující spořicí účty na bondech Dr. Max výnos na prahu sedmi procent. Dluhopisy lékárenského řetězce zvedly investory ze židlí a po roce nastal čas apetit trhu otestovat znovu. Úrokové klima v Česku se mezitím změnilo a očekávat loňské výnosy by mohlo být bláhové. Na druhou stranu se v příštích měsících utká o pozornost investorů hned několik tuzemských superbrandů a bude třeba, aby lékárenská nabídka nezapadla. Otázka tedy zní: dokáže chystaná emise nových bondů Dr. Maxe investory zaujmout?
„První emise ze schváleného dluhopisového programu na dvacet miliard korun je plánována na listopad 2025,“ uvádí pololetní zpráva společnosti Dr. Max Funding, která prostřednictvím emise dluhopisů zajišťuje financování řetězce. O schválení obřího bondového programu informoval web e15.cz už koncem července. V pořadí by šlo už o třetí emisi bondů ve třech letech po sobě určenou menším hráčům. V roce 2023 dosáhl Dr. Max mimořádného úspěchu se svojí emisí pětiletých dluhopisů s výnosem osm a půl procenta, když si investoři žádali ještě o deset procent více dluhopisů než byl nabídkový strop řetězce na úrovni pěti miliard korun.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!