Naděje rychle vyprchala. Akcie v Asii výrazně klesly, ztráty jsou nejvyšší od roku 2020
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- Výsledky výrobce čipů Nvidia nepřinesly uklidnění, v jaké trh doufal.
- Ani vstup Anthropicu na burzu nevyvolal větší růst akcií technologických firem.
- Nervozitu posilují také obavy z rostoucího zadlužení sektoru a nákladů na budování datových center.
Akcie na asijských trzích v pátek prudce klesly a za celý týden jsou jejich ztráty nejvyšší od roku 2020. Investory neuklidnilo ani úspěšné uvedení akcií americké společnosti Anthropic na burzu, které nedokázalo obnovit důvěru v akcie firem spojených s umělou inteligencí (AI). Index MSCI firem z Asie a Tichomoří bez Japonska klesl o 3,3 procenta, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 pak odepsal přes pět procent.
Ke zvýšení nervozity na trzích přispělo také přeskupování investic do bezpečnějších aktiv, které podpořilo americký dolar. Regionální index MSCI bez Japonska za pátek zaznamenal nejvýraznější jednodenní propad za téměř čtyři měsíce. Za celý týden ztratil 8,5 procenta, nejvíce od března 2020, kdy svět zasáhla pandemie nemoci covid-19, napsala agentura Reuters.
Japonský index Nikkei 225 za pátek odepsal 5,1 procenta a uzavřel na 56.436,65 bodu, což je nejníže od poloviny dubna. Za týden klesl o 7,7 procenta. Jihokorejský index KOSPI se propadl o 5,2 procenta a za celý týden oslabil o osm procent. Tchajwanský akciový trh dnes klesl o 6,2 procenta a za týden ztratil 17,5 procenta, což byl jeho nejhorší týdenní výsledek od roku 1990. Čínský index Shanghai Composite klesl o 1,2 procenta a za týden ztratil 2,2 procenta.
Výprodej v Asii navázal na čtvrteční pokles amerických akcií. Investoři původně doufali, že úspěšný vstup společnosti Anthropic na burzu podpoří celý sektor AI. Akcie firmy, která se stala první veřejně obchodovanou společností vyvíjející pokročilé systémy AI, zahájily obchodování o 34 procent výše, následně však část zisků smazaly a uzavřely den růstem o 17 procent.
Obavy z dalšího poklesu výrobců čipů
Stratég společnosti Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Hirojuki Uena upozornil, že investoři původně očekávali, že vstup Anthropicu na burzu zlepší náladu kolem akcií spojených s AI. Naděje ale vyprchala, když akcie firmy část počátečních zisků ztratily. Investoři si uvědomují, že některé akcie výrobců čipů už výrazně zlevnily, obávají se ale, že jejich ceny mohou ještě dál klesat.
Podle analytika společnosti Citi Prestona Pagliho se investoři zbavují dříve oblíbených investic a přehodnocují také širší ekonomické vyhlídky. Výsledky výrobce čipů Nvidia ze začátku týdne, které výrazně překonaly očekávání, podle něj nepřinesly uklidnění, v jaké trh doufal. Ani vstup Anthropicu na burzu pak nedokázal vyvolat širší růst akcií technologických firem.
Nervozitu na trhu v posledních týdnech posilují také obavy z rostoucího zadlužení technologického sektoru a nákladů na budování datových center. K nejistotě přispívá rovněž sílící odpor části americké veřejnosti vůči výstavbě datových center. Podle analytiků Goldman Sachs navíc nízká likvidita na trzích zesiluje cenové výkyvy.