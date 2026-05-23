Pražská burza láká na tučné dividendy, které hravě porážejí spořicí účty i Dluhopis Republiky
Státní dluhopisy pro retail nabízejí bezpečný roční výnos kolem 4,5 procenta, ale investor se tím ochuzuje o potenciálně mnohem vyšší zisky akciových trhů.
Alternativou mohou být domácí dividendové akcie. Vynášejí podobně, ale ještě navíc zhodnocují.
Nejvýnosnější akcie v Praze aktuálně atakuje deset procent ročně.
Jak se dostat k relativně vysokému a bezpečnému výnosu? Na tuto otázku už se pochopitelně v historii pokoušely více či méně neúspěšně odpovědět zástupy tržních alchymistů i seriózních analytiků. Ze své podstaty pochopitelně taková otázka nemůže být jednou provždy jasně zodpovězena a možná řešení tohoto odvěkého problému se budou onomu ideálu vždycky jenom více či méně uctivě blížit.
Samozřejmě, můžete si – pravděpodobně stále ještě – koupit Dluhopis Republiky a doufat, že po celých pět let peníze z něho nebudete potřebovat, a tím pádem dosáhnete v případě fixně úročené varianty na maximální výnos někde kolem 4,5 procenta ročně čistého. Dobře, 4,5 bezrizikových procent nelehává jen tak na ulici a celkový výnos na prahu 25 procent nakonec radost udělá. Jenže si představte obdobný výnos, jen s jedním zásadním rozdílem: se závěrečným bonusem 121 procent.
Zlatá Praha
Právě o tolik totiž dokázal za uplynulých pět let zhodnotit pražský akciový index PX. Pochopitelně minulý výnos nijak nesouvisí s tím očekávatelným do budoucna, faktem nicméně zůstává, že investicí do konzervativního aktiva typu dluhopis se investor vzdává z hlediska výnosů nedozírných plání akciových trhů. Kupříkladu ten domácí navíc ona 4,5 procenta ročně nabídne v relativně bezpečné formě též: v podobě dividendy. Hned čtyři pražské akcie totiž aktuálně nabízejí dividendový výnos převyšující čtyři procenta. A jedna z nich dokonce rovných deset.
Ne, vůbec vám nechceme radit, abyste svět bezpečí zaměnili za svět rizika. Od toho jsou tu prodejci mnohdy zatraceně drahých tuzemských podílových fondů, které vás v prvním roce na poplatcích připraví třeba i o necelých pět procent. Ani vás nechceme odvracet od vaší oblíbené Wall Street, která přece jen v posledních letech dělá dojem, že růst je vlastností akcie, a nikoli odrazem tržní reality. To pochopitelně nejen nemusí být pravidlem, ale navíc je tu z pohledu domácího investora zásadní nevyzpytatelná proměnná: americký dolar. Ten dokázal loni pohřbít prakticky celý výnos zámořských akcií a ruku na srdce: Současná americká administrativa zárukou pro stabilitu dolaru skutečně není.
Tak proč nezůstat doma a užít si bez kurzového rizika jednu z nejdefenzivnějších investičních strategií, která se nabízí: sázku na české dividendové akcie. Dnes si ukážeme ty nejvýnosnější z hlavního trhu pražské burzy a prozradíme si jejich aktuální dividendový výnos.
