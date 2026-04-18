Sedmdesát procent ročně z dividend? Wall Street ukazuje své démonické tváře
- Zatímco tradiční velké firmy nabízejí stabilní, avšak spíše konzervativní dividendy, na trhu existují i tituly s extrémními, až bizarně vysokými výnosy.
- Tyto nadstandardní hodnoty jsou ovšem vždy vykoupeny obrovským rizikem.
- Snížit toto riziko lze částečně diverzifikací do experimentálního portfolia, pro které text představuje pět vysoce spekulativních kandidátů z amerického trhu.
Existují solidní a stabilní dividendové výnosy velkých tradičních firem ze starých odvětví, protože takový byznys systematicky generuje obří objemy hotovosti, za kterou už jednoduše není co kupovat. Ani firmy, ani nové stroje či geniální vývojové mozky. A tak se peníze vyplácejí akcionářům. Takové dividendové výnosy zhruba pokryjí mírnou inflaci, nejde ale o něco, co by investor mohl vnímat jako atraktivní rentu nahrazující třeba i dobře úročený tuzemský spořicí účet.
Za jistých okolností se tento konzervativní výnos může značně zvýšit. Typicky v šokových krátkodobých situacích, které zlevní akcii a zvýší tím automaticky její dividendový výnos. Problém je v tom, že v těchto dramatických oknech nabízejících lacinou vstupenku do dividendového světa konzervativní investoři obvykle nenakupují a své peníze raději směřují na ostrůvky jistoty.
Druhá skupina akcií nabízí relativně vysoký dividendový výnos stabilně. Důvodů může být více. Buď je akcie vnímána kvůli svému byznysu jako přirozeně riziková, anebo trh tak docela nevěří, že si obdobně vysoký výnos může zachovat i do budoucna. Třetí a poslední kategorií jsou dividendové bizáry. To jsou firmy, jejichž byznys bývá extrémně citlivý na jakékoli změny ekonomického prostředí. Anebo se cena jejich akcií propadla z různých důvodů tak hluboko, že poslední známá dividenda najednou ve srovnání s aktuální hodnotou akcie na burze představuje extrémní výnos.
Věříte tomu byznysu?
Ano, společným jmenovatelem takových firem je často problémová situace jejich byznysu. Nicméně nadstandardní až bizarně vysoký výnos na trzích nikdy nebyl spojen s bezpečím. To už je snad jasné i českým investorům do „zaručených“ korporátních dluhopisů.
Právě tuto část trhu si dnes vezmeme na paškál. Není to nic pro milovníky bezpečí, spořicích účtů a hotovosti. Je to něco, jehož nákup se posléze může ukázat jako nesmysl. Snížit riziko se alespoň částečně dá starou známou diverzifikací. A to tak, že si z takto pofidérních, nicméně dividendově alespoň na papíře superatraktivních akcií sestavíme menší experimentální portfolio, které může v čase generovat zajímavý průměrný výnos s jistou mírou ještě akceptovatelného rizika.
Pojďme si představit několik byznys modelů ze zámořského trhu, které něco takového v současnosti hypoteticky mohou nabídnout. Už jen proto, že Wall Street za sebou po korekci nechala spoustu akcií, které se cenově zatím ani zdaleka nedokázaly vrátit na předchozí úroveň, protože spekulativní kapitál zamířil zatím na silnější hráče. Na druhou stranu jde ve všech případech o více či méně černé ovce trhu vyžadující velkou porci víry investorů. V případě některých kandidátů půjde spíše o memento jejich byznysových problémů. Pojďme na věc.
Orchid Island Capital aktuálně vynáší devatenáctiprocentní dividendový výnos, což je z naší skupiny paradoxně nejméně. Firma operuje jako hypoteční realitní investiční fond, který masivně využívá pákového efektu k nákupu cenných papírů krytých hypotékami amerických vládních agentur. Téměř pětinový výnos je u tohoto titulu učebnicovou daní za extrémní úrokové riziko. Byznysový model stojí na rozpětí mezi krátkodobými náklady na financování a dlouhodobými výnosy z hypoték, nicméně vlastnictví této akcie představuje značnou nejistotu spojenou s vysokými cenovými výkyvy. Ta má za sebou osmnáctiprocentní propad během pouhých tří měsíců, což zvýšilo její dividendový výnos.
Prospect Capital Corp patří mezi nejznámější alternativní banky na Wall Street, ovšem s poměrně kontroverzní historickou reputací. Téměř dvacetiprocentní dividenda je u tohoto poskytovatele úvěrů a odkupů středně velkých podniků tradičně zatížena chronickými problémy s kondicí poskytnutých úvěrů a opakovaným ředěním akcionářského podílu. Titul aktuálně může těžit z dílčího pozitivního tržního sentimentu, nicméně dlouhodobí investoři by měli vzít v úvahu, že nadprůměrný výnos v tomto případě historicky sloužil s mírnou nadsázkou jako kompenzace za postupnou erozi samotné hodnoty akcie. Za poslední rok akcie oslabila o pětinu, za posledních pět let pak o 65 procent.
Na venture dluhy a financování rychle rostoucích startupů v pozdější fázi vývoje sází Runway Growth Finance. Více než dvacetiprocentní výnos této firmy pramení ze seniorních zajištěných úvěrů, kterými firma financuje technologické a inovativní podniky s omezeným přístupem ke klasickému bankovnímu financování. Ačkoliv se fond snaží riziko řídit zajištěním vůči aktivům, v prostředí zvýšených úrokových sazeb a proměnlivého venture kapitálového trhu nesou půjčky vyšší riziko nesplácení, což se propisuje do celkové rizikové přirážky samotné akcie. Ta ztratila v posledním roce 27 procent.
Nezodpovědné úvěrování
Great Elm Capital funguje obdobně jako dvě předchozí firmy, tedy jako společnost, která poskytuje dluhové financování středně velkým firmám na americkém trhu. Současný téměř třiadvacetiprocentní dividendový výnos je vykoupen silnou citlivostí na ekonomický cyklus a schopnost menších dlužníků splácet své závazky. Za poslední rok akcie spadla takřka o polovinu a investorům nezbývá než doufat, že se byznys firmy vydá správnou cestou a podpoří tak udržitelnost dividendy.
Investiční společnost Eagle Point Credit se specializuje na investice do balíku úvěrů té nejrizikovější části firemního trhu. Přestože papírový dividendový výnos fondu aktuálně láká na hodnoty přesahující čtyřicet procent, investoři by měli zpozornět. Takto extrémní odměna totiž reflektuje značné kreditní riziko podkladových firemních úvěrů a složitou strukturu fondu, kterou běžný investor má jen omezenou šanci rozklíčovat. Akcie přišla za poslední rok o 45 procent, čímž skokově narostl její dividendový výnos.
Totálním bizárem v seznamu je pak regionální americká banka Blue Ridge Bankshares, která se na první pohled pyšní zcela astronomickým dividendovým výnosem atakujícím hranici sedmdesáti procent. Banka si nicméně prošla a prochází vážnými problémy s regulátorem, který ji viní z nedostatečné kapitalizace a nezodpovědného úvěrování. Sázka na udržení historické výplaty dividendy je v tomto případě na hranici utopie. Akcie firmy jsou nicméně o jedenáct procent silnější než před rokem. Good luck – a vyhněte se problémům!