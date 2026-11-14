Strnadovy akcie v troskách. Wall Street ale vidí šanci na nečekaný obrat
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Kdo koupil akcie CSG na vrcholu lednového hypu, prodělává sedmdesát procent.
Růstový potenciál zbrojařů je tak trochu ten tam. Akcie CSG se ale dají odehrát jinak.
Kde vidí kurz Strnadových akcií experti z Wall Street za rok?
Z dnešního pohledu to působí až neuvěřitelně. Je to přesně 294 dnů od okamžiku, kdy český zbrojař Czechoslovak Group s velkou pompou vstoupil na amsterdamskou a potažmo i pražskou burzu. Prakticky každý český drobný investor se zajímá o to, jestli dosáhne aspoň na pár kousků. Ač někteří brokeři dávají klientům mlhavé přísliby, na akcie CSG za upisovací cenu 25 eur za akcii nedosáhne nikdo. Nikdo z českých brokerů a nikdo z drobných investorů. A všechny to neuvěřitelně štve. Ručičky všech důležitých burzovních měřáků zbrojařů totiž ukazují k nebesům. Barometr branže, německý Rheinmetall je jen nedaleko od historického maxima, hype je neskutečný a zástupy drobných hráčů se po odeznění premiérového burzovního zvonu vydávají na trh a nakupují. Někteří z domácích investorů třeba i za 815 korun za akcii.
Změna klimatu: Tentokrát v byznysu
Aktuálně je takový investor v sedmdesátiprocentní ztrátě a leckterý investor může po sérii aférek a eufemisticky řečeno nedorozumění v komunikaci určitých faktů nahlížet na akcii téměř jako na sňatkového podvodníka. Co je ale horší než samotný příběh firmy, jejíž byznys zatím reálně působí daleko lépe, než by vyplývalo z kurzu akcie, je proměna potenciálu samotné branže. Není silnější klimatické změny než právě zde, a to na neuvěřitelně krátké vzdálenosti. A primárně to zdaleka není o tom, že není dost kapacit na výrobu podle dřívějšího ambiciózního plánu.
Představte si třeba Německo. Pokud by se před rokem rozhodlo razantně zvýšit své výdaje na zbrojení, dávalo to věcně i ekonomicky podstatně větší smysl než právě dnes. Proč? Pozice Donalda Trumpa se jednak po midterms proměnila natolik, že scénář amerického opuštění NATO, který by obnažil schopnost Evropy se bránit, alespoň kapku ztratil na pravděpodobnosti. A co dále. Představte si, že na dluh by německá vláda ještě před rokem financovala zbrojní výdaje za roční úrok z desetileté půjčky na úrovni 2,7 procenta. Dnes je to 3,37 procenta, financování tak zhruba o čtvrtinu podražilo. Dluh země přitom narůstá a úroky vzhledem k inflační hrozbě zřejmě porostou i nadále. Pozice berlínské vlády přitom navíc není zrovna historicky nejsilnější. A teď si tento model rozkopírujte i na zbylé velké ekonomiky Evropy. Skutečně aktuálně působí starý kontinent jako jedna velká rozjuchaná fronta na zbraně?
Jak hrát CSG?
Takže story o růstu akcií CSG z vysokých cen do nebes možná padla, současný příběh se ale píše odspodu: Je o potenciálním povstání akcií zbrojaře z prachu náměstí, po němž přeběhly davy naštvaných drobných investorů snažících se strůjce svého investorského neštěstí vzteky ušlapat. Každý růst nyní může být procentuálně velmi zajímavý. Nahlédli jsme proto dnes do statistik Bloombergu, vypsali si investiční doporučení pro akcie CSG vydaná po publikaci oněch „nešťastných“ středečních výsledků. Ano, chápeme, že jde mnohdy o stejné analytiky, kteří CSG na startu dávali do vínku fenomenální růstový potenciál. A proto naprosto chápeme, pokud právě zde přestanete číst dále. Ale pokud chcete pokračovat, pojďme na věc.
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