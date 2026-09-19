Holeček s Pražákem se v britské zbrojovce derou mezi největší akcionáře
- Miliardáři René Holeček a Karel Pražák navýšili společný podíl v britské zbrojařské skupině Chemring.
- Společně už drží více než čtyři procenta této firmy.
- Dvojice se přibližuje největším institucionálním akcionářům podniku.
Čeští miliardáři Karel Pražák a René Holeček dál posilují svou pozici v britské zbrojařské skupině Chemring. Pouhý měsíc poté, co společně překročili tříprocentní hranici, zvýšili podíl už nad čtyři procenta. Přiblížili se tak skupině největších akcionářů firmy, z nichž velká část drží podíly jen mírně nad pěti procenty.
Společná investiční společnost Leima Equity Four, za kterou stojí Karel Pražák a René Holeček, vlastní nově 10,9 milionu akcií Chemring Group. Odpovídá to podílu 4,01 procenta. Ještě na začátku srpna přitom dvojice vykazovala 8,16 milionu akcií, tedy jen něco přes tři procenta firmy. Podle aktuálního kurzu na burze zaplatil tandem za nový jednoprocentní balík cenných papírů více než 400 milionů korun a současná hodnota jeho pozice dnes činí přibližně 1,6 miliardy korun.
Holeček s Pražákem se díky navýšení podílu přibližují největším institucionálním investorům Chemringu. Nad nimi zůstává především americký Albion River Management, který letos výrazně navyšoval svou pozici a podle nejaktuálnějších dat drží zhruba 13 procent firmy. Tohoto největšího akcionáře následuje hned několik dalších velkých investorů s podíly nad pěti procenty, například Invesco, Jupiter Asset Management, AXA Investment Managers, BlackRock či J. O. Hambro. Jejich přesné současné pozice ale z veřejných údajů nelze určit. Jisté je pouze to, že nepřekročili desetiprocentní hranici, jejíž dosažení už podléhá povinnému regulatornímu hlášení.
Brzy mezi elitou?
Českému tandemu tak potenciálně stačí jediný procentní bod, aby se dostal do skupinky největších investorů. Chemring přitom nemá dominantního zakladatele ani rodinu, která by si ve firmě držela významný historický podíl. Společnost vznikla už v roce 1905 a její vlastnictví je dnes rozptýlené především mezi institucionální investory.
Londýnská burza je tak svědkem dalšího postupného pronikání českého kapitálu do západoevropského obranného průmyslu. Holeček a Pražák investují prostřednictvím společnosti Leima Equity Four, jejíž vlastnická struktura vede na jedné straně k Holečkovým společnostem a na druhé ke skupině Kaprain Karla Pražáka.
Chemring patří mezi významné britské obranné společnosti. Je světovým lídrem ve vývoji a výrobě infračervených světlic, které vojenská zařízení chrání před řízenými střelami. Zároveň je ale výrobcem výbušnin. Holeček přitom patří mezi hrstku podnikatelů, kteří veřejně potvrdili zájem i o českou Explosii.
I díky nedostatku výbušnin na trhu Chemring Group v posledních letech roste. Na začátku června ohlásila sedmiprocentní růst tržeb při dvouprocentním poklesu ukazatele EBITDA očištěného o mimořádné vlivy.
„Výsledky odrážejí silnou poptávku napříč našimi klíčovými trhy, přičemž náš objem nasmlouvaných zakázek dosáhl nové rekordní úrovně. Výkonnost v prvním pololetí byla v souladu s naším očekáváním, a to i přes krátkodobé výpadky na britském trhu. Náš celoroční výhled se nemění,“ ohlásil tehdy šéf společnosti Michael Ord, který zároveň doplnil, že masivní investice jdou podle plánu.
„V kontextu geopolitické nestability, posunu k odstrašování a vyšších výdajů na obranu pokračujeme v investicích do kapacit a schopností, které naši zákazníci nejvíce potřebují. Poptávka v našich segmentech zůstává obzvláště silná, podporovaná reálným operačním nasazením, doplňováním armádních zásob a novými programy. Chemring má výbornou pozici k dosažení dalšího růstu a dlouhodobé hodnoty,“ dodal.
Investoři na výsledky v červnu reagovali spíše negativně, avšak k dnešnímu dni je cena akcií na velmi podobné úrovni, když se prodávají za zhruba 532 pencí.
Pražákova skupina Kaprain dnes vlastní bezmála deset procent ve společnosti Colt CZ Group a těsné minoritní podíly ve výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a dodavateli energií Synthesia Power. Naproti tomu je Holeček největším akcionářem skupiny Colt CZ Group a ta je mírně nadpolovičním podílníkem ve dvou zmíněných pardubických firmách skupiny Synthesia.