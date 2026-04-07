Byrokracie v Bruselu brzdí přípravu AI gigafactory. Naštěstí máme plán B, říká český investor
- Projekt AI gigatováren v EU se zpožďuje, podmínky výzvy stále chybějí a termín není jasný.
- Česko chce investovat miliardy, ale kvůli odkladům hrozí růst nákladů i technologické zastarávání.
- Evropské tempo brzdí byrokracie, zatímco USA a soukromníci budují AI centra rychleji.
Projekt pěti takzvaných evropských gigatováren pro umělou inteligenci, do nichž by mělo jít až 20 miliard eur, se stále nehýbe kupředu. Evropská komise už poněkolikáté odložila vydání oficiálních podmínek, na jejichž základě se tato datacentra plná nejvyspělejších grafických karet od Nvidie nebo AMD mají vybrat. O jednu z AI gigatováren má prostřednictvím Českých Radiokomunikací (ČRA) zájem i Česko. „Naštěstí máme i plán B,“ reagoval pro e15 Robert Mitka, šéf umělé inteligence v ČRA.
Česká AI gigatovárna by mohla vyjít na až 90 miliard korun. Většinu by poskytly ČRA a jejich majitel Cordiant Digital Infrastructure. Dalších zhruba 16 miliard korun by musel poskytnout stát a stejnou sumu by přihodila Evropská komise. Ta slíbila zveřejnění výzvy s podmínkami, na základě čehož má vybrat vítěze z řad zájemců. Původně mělo jít o leden, pak únor a nakonec o březen. To se ale nestalo a nejspíše se nestihne ani duben.
„Proces je to zdlouhavější, než bych si přál,“ uvedl vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena. „Na obranu Evropské komise projekt AI gigafactories je nesmírně citlivá věc, kde je potřeba sladit zájmy a požadavky jak Evropské unie jako celku, tak jednotlivých států. Každý měsíc pak do hry vstoupí nový faktor, od nových generací čipů až po geopolitiku. Všichni musejí tak trochu předvídat nepředvídatelné,“ doplnil Kačena.
