Je akciový Start zbytečný? Za rok připravil drobné hráče o třetinu, masou zůstává nepochopen
- Zatímco sázka na hlavní trh pražské burzy přinesla po roce slušné zhodnocení, investice do menších firem skončila drastickým propadem.
- Z trhu s menšími emisemi se stává past, kde kombinace nízké likvidity a nenaplněných očekávání brání investorům z pozic rozumně vystoupit.
- Odborníci upozorňují, že systém funguje jako firemní inkubátor, jehož drsná pravidla logicky rodí jen menšinu vítězů.
Byla to sázka. Hlavní trh pražské burzy versus parket malých emisí Start. Zatímco pan Martin své portfolio před rokem namixoval z velkých emisí ve struktuře indexu PX, pan Zdeněk rovnoměrně rozdělil své peníze mezi akcie malých hráčů. Po roce oba drobní investoři bilancují.
Martinovo milionové portfolio má aktuálně hodnotu 1,19 milionu korun. A ačkoli byl Zdeněk na počátku na leccos připraven, roční vývoj trhu Start s průměrnou ztrátou na prahu 34 procent jej poněkud vyvedl z rovnováhy a donutil jej zauvažovat o tom, zda taková, byť diverzifikovaná investice dává smysl. Experti připomínají, že Start může být investory špatně pochopen.
Vydělal jen jeden titul
„Zatímco hlavní trh pražské burzy těží z bank, dividend a přílivu kapitálu do velkých titulů, Start se propadá do stále hlubší investiční anonymity. A pro řadu drobných investorů začíná být synonymem zklamání,“ konstatuje analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Jedinou akcií, která před rokem začínala na Startu a vydělala, už mezitím z tohoto trhu odešla. Řeč je o Karo Leather, kterému se letos podařilo postoupit z burzovního stínu na hlavní scénu pražského trhu. I tak tato akcie za uplynulý rok vydělala jen něco přes dvě procenta, tedy desetinu indexu PX. Všechny aktuální emise na trhu Start nejen za poslední rok, ale i od počátku letošního roku investorům prodělaly peníze. A to i vysoké desítky procent.
Analytici nicméně zdůrazňují, že trh Start je formou byznysového inkubátoru, z jehož podstaty plyne, že není nutně líhní vítězů. „Nikdo neočekává, že všechny firmy obchodované na Startu vyrostou a přesunou se na hlavní trh. Čeká se, že některým se to podaří, a to se děje,“ připomíná analytik J&T Banky Pavel Ryska. Historicky se úspěch menších emisí symbolizovaný přechodem ze Startu na hlavní trh podařil vedle zmiňované Karo Leather i firmám Primoco UAV a Gevorkyan.
„Když tyto firmy vstupovaly na Start, nebyly ještě připravené k obchodování na hlavním trhu, ale právě trh Start jim přivedl širší bázi investorů, která pak vytváří likviditu obchodování a dává firmě možnost posunout se na hlavní trh,“ dodává Ryska s tím, že v tomto smyslu trh Start naplnil očekávání, když několik málo vítězů má ospravedlnit ztráty zbytku.
Co s malou likviditou
Nejde nicméně jen o pokles cen akcií, pro některé z investorů se tituly na Startu staly doslova investiční pastí. „Mnohem větším problémem je kombinace mizivé likvidity a nenaplněných očekávání. Na Startu dnes stačí relativně malý prodejní pokyn a kurz se propadne o jednotky procent. Investoři pak často zjišťují, že z pozice prakticky nelze rozumně vystoupit,“ připomíná Lajsek. Trh se tak dostává do začarovaného kruhu, konkrétně do situace, kdy nízká aktivita odrazuje další investory a absence investorů zpětně snižuje aktivitu.
Obecná východiska trhu nebyla jednoduchá, konkrétní byznysové příběhy ale také nikoli a platilo to pro většinu trhu. Investoři tak například ocenili dvaačtyřicetiprocentním propadem loni na polovinu scvrklý zisk kosmetického projektu Bezva vlasy, a to i přes to, že důvodem ztrát byly i růstové investice. V osmadvaceti minusových procentech na akciích technologického eMan mohl hrát roli loňský pokles zisku o obdobné procento, podobně bezmála o polovinu levnější akcie materiálové firmy Fillamentum mohly souviset s loni už čtvrtým rokem v řadě trendově se snižujícími tržbami.
Pětapadesát procent z ceny dolů v případě akcií výrobce příslušenství pro mobily Fixed.zone mohly odrážet tříčtvrtinový propad loňského zisku, takřka třetinový pokles akcií „klikaře“ M&T mohl odpovídat loňskému propadu firmy do ztráty, třicetiprocentní pád security firmy M2C, která brzy oslaví první rok na trhu Start, mohl mít vazbu na více než pětinový pokles provozního zisku.
Alergie na sliby
Osmi zápornými procenty investoři zúčtovali s loni polovičním ziskem i maržemi a konečně o více než třetinu ceny pak prodejci stlačili ceny lékárenské Pilulky procházející byznysovým přerodem pod taktovkou Tomáše Čupra. Investoři nicméně trestali i byznysové pokroky. Čtvrtinový růst tržeb a překlop do zisku výrobce městského mobiliáře mmcité se odrazil v takřka třetinovém propadu akcií a loňský růst napříč základními účetními kategoriemi nezachránil od třiadvacetiprocentního propadu akcie technologického Hardwaria.
„Řada emitentů nedokázala naplnit vlastní prognózy, některé firmy přešly do ztráty a investoři začínají být alergičtí na jakékoliv další sliby. Na trhu tak dnes paradoxně chybí i pocit, že propad cen vytvořil atraktivní nákupní příležitost,“ dodává Lajsek. Hořkou specialitou se staly akcie Coloseum Holding a AtomTrace. Zatímco první titul byl pražskou burzou vyloučen kvůli neplnění informační povinnosti, druhý přestal být obchodován kvůli insolvenci, kterou na firmu podali zaměstnanci kvůli nevypláceným mzdám.
Aktuálně se na trhu Start obchoduje s akciemi jedenácti společností. Zatímco dva tituly v posledním roce ubyly, jeden přibyl. Hlavní pražský trh je letos pro srovnání s dvanáctkou titulů o necelých dvacet procent výše.