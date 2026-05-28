Vesmírný byznys zažívá boom, TRL Space chce do roku 2030 dostat českou vlajku na Měsíc
- Český kosmický průmysl roste, dnes v něm působí 130 firem.
- Úspěšný startup z Brna TRL Space vyvíjí vlastní družice a plánuje českou misi na Měsíc.
- Firma působí na mnoha zahraničních trzích a má v přepočtu obrat 1,5 miliardy korun (60 milionů eur), velký potenciál vidí v Africe.
V Česku roste počet firem, které se věnují kosmickému průmyslu. Jednou z nejúspěšnějších je brněnská společnost TRL Space zakladatele Petra Kapouna. K podnikání v tomto oboru se dostal náhodou. „V dětství jsem o tom snil, stavěl jsem si z krabic stanici NASA. Ale v té době v České republice žádné podobné firmy neexistovaly,“ popisuje zakladatel společnosti TRL Space, kterou založil v roce 2021.
Novodobá historie kosmického průmyslu se v České republice počítá až od roku 2008, kdy Česko vstoupilo do programu Evropské kosmické agentury. „Opravdový boom nastal v letech 2013 a 2014,“ uvádí Kapoun. „V té době v Česku působilo asi deset firem s tímto zaměřením. Rozpočet byl tehdy mnohem menší než dnes. Teď, v roce 2026, je zde kolem 130 firem. Průmysl vyrostl a rozpočet je desetinásobný.“
Afrika jako priorita pro české družice
Kapounova firma má nyní 130 zaměstnanců. „Kdybych vzal obrat celé naší skupiny, dostali bychom se na 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun). Nejsou to ale čistě jen družicové systémy. Počítám do toho veškeré technologie, kterými se zabýváme,“ tvrdí.
Firma má také pobočky po celém světě, mimo jiné i v Africe. „Je to naše hlavní priorita. Věřím, že Afrika je ekonomickým kontinentem tohoto století. Je tam mnoho států, které na to mají rozpočty a chtějí se posouvat dál,“ popisuje. Družice mohou zachránit například část úrody, a investice do nich se proto vyplatí.
Společnost disponuje vlastním typem družic, které mají hyperspektrální kameru. Ta pomáhá odhalovat různé jevy v přírodě a zemědělství. Právě tyto technologie firma využívá v Africe. „Vidíme například množství chlorofylu v rostlině.“ Cena družice se liší podle typu jejího využití. „Malá družice stojí kolem pěti až sedmi milionů eur. Družice s optickým senzorem pak vyjde na dvacet až čtyřicet milionů eur,“ popisuje. Její stavba trvá v průměru dva roky.
Spolupráce s českým astronautem
TRL Space spolupracuje i s českým astronautem Alešem Svobodou v rámci jeho mise na Mezinárodní vesmírné stanici. „Projekt Conrex vznikl ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. V prostředí mikrogravitace bude na Mezinárodní vesmírné stanici probíhat výzkum s nanoroboty,“ popisuje. Trh nanorobotů má podle něj globální objem devět miliard dolarů a pokud bude možné provádět výzkum ve vesmíru, najdou využití i na Zemi. „Pokud se tento experiment povede, vznikne z toho obrovská ekonomická aktivita,“ říká.
Výzkumy ve vesmíru podle Kapouna nevznikají jen pro vědce, ale i proto, aby vznikaly nové průmyslové aplikace. Cílem firmy je dostat do roku 2030 českou vlajku na Měsíc. „Aby si někdo nepředstavoval, že tam zapíchneme českou vlajku, jako to dělají astronauti: bavíme se o tom, že sonda bude vyrobena českou firmou a ponese na sobě českou vlajku,“ vysvětluje Kapoun.
Jaké byly začátky TRL Space? Mají v plánu stavět rakety a proč by se měla veřejnost o kosmický průmysl zajímat? Podívejte se na celý rozhovor pro pořad FLOW, kde jsme všechna témata probrali podrobně.