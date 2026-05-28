Konec ztrátové éry. Rohlík loni utržil 35 miliard, Čupr věří v „brutální“ růst zisku
Skupina Rohlík dosáhla v uplynulém finančním roce obratu 1,45 miliardy eur, tedy asi 35,2 miliardy korun, což představuje 35procentní nárůst oproti předchozímu období. Vyplývá to z výsledků skupiny za uplynulý finanční rok končící 30. dubna.
Rohlík se také ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku dostal podle svého zakladatele Tomáše Čupra a generálního ředitele firmy Olina Nováka do zisku. Skupina vykázala EBITDA 5 milionů eur, přibližně 121,5 milionu korun. „Je to pro nás zásadní milník. Je to první moment, kdy firma začala generovat peníze,“ říká Novák.
„K vybudování něčeho velkého jsou potřeba investice. Rohlík byl od začátku venture projektem. Jsem rád, že jsme dokázali potvrdit to, co jsem si posledních deset let opakoval. Teď už ten zisk poměrně rychle skáče a byl bych rád, kdyby se tímto uzavřela kapitola, že Rohlík nikdy nevydělá. Je to firma, kterou buduji na generace a chtěl bych, aby v ní jednou pracovaly moje děti,“ uvedl Čupr.
Podle Čupra je nyní trajektorie ziskovosti „relativně brutální“. „Když se podívám na loňské září, byli jsme za měsíc třeba minus pět milionů eur, v dubnu jsme byli už plus čtyři. V nějaký moment se to překlopí,“ vysvětlil. V příštím fiskálním roce podle něj skupina bude generovat i čistý zisk.
Za pět let třikrát větší
Rohlík v minulém finančním rocecelkově odbavil zhruba 25 milionů objednávek ročně. Kromě Česka působí ještě v Německu, Rakousku, Maďarsku a v Rumunsku. Tuzemský trh tvoří Rohlíku přes polovinu obratu, Německo s Rakouskem asi 30 procent, zbylou pětinu pak zbývající dvě země. Nejrychleji rostoucím trhem je pro skupinu Německo. „To roste přes 50 procent ročně, Česko něco přes 20 procent,“ dodal Čupr.
Otázka vstupu do dalších zemí je podle něj o příležitosti. „Bez partnera bych do toho dnes nešel. V rámci nějakého partnerství se to může stát,“ popsal. Zásadní je podle něj další růst na německém trhu.
V tuzemsku za uplynulé účetní období doručil přes 13 milionů objednávek a má zde přes 700 tisíc aktivních zákazníků. V letech 2020 až 2025 tuzemský obrat Rohlíku narostl třikrát ze 6,9 miliardy korun na 21,7 miliardy. „Od té doby jsme pokračovali v růstu i v dobách, kdy se světu ne úplně dařilo. Právě tato odolnost Rohlíku a schopnost růst i bez pomoci různých virů se ukázala jako unikátní,“ doplnil Čupr.
K případnému vstupu na burzu Čupr uvedl, že přijde, až nastane pravý čas. Loni hovořil o možnosti IPO v roce 2027, pokud bude vhodná situace. „Na tomto načasování se nic nezměnilo,“ řekl.
Spolupráce se zemědělci a další investice
Zástupci skupiny také okomentovali přínosy Rohlíku pro českou ekonomiku. Čupr zdůraznil, že společnost má daňový domicil v Česku. Na daních a odvodech skupina mezi lety 2021 až 2025 odvedla do českých veřejných rozpočtů přes 10 miliard korun. Zároveň od svého vzniku přivedla do země přes 17 miliard korun zahraničního kapitálu. Společnost je také podle něj příslibem do budoucna pro český startupový trh. „Když Rohlík uspěje, bude tu třeba 400 dolarových milionářů, kteří budou investovat dál,“ myslí si Čupr.
Skupina si také výrazně zakládá na spolupráci s lokálními zemědělci a výrobci. Aktuálně má 745 českých dodavatelů. „Myslím, že ten příběh venkova je důležitý a z mého pohledu je to pilíř každého státu. Nejvíce pyšný jsem právě na to, že jsme dali těmto malým podnikatelům šanci a nemusejí jenom stát někde na farmářském trhu, ale mají prodejní kanál, jehož prostřednictvím uživí rodinu,“ uvedl Čupr.
Rohlík také ve čtvrtek podepsal další investici od Evropské investiční banky. „Podepsali jsme dalších 30 milionů eur, které jdou na další technologická zdokonalování. Je to další střípek, kdy my za ty peníze vymyslíme další služby a vylepšení,“ popsal Čupr.
Technologie Rohlíku na cestě do USA
Rohlík se postupně mění z poskytovatele retailových služeb na technologického hráče. Za tímto účelem vznikla v rámci skupiny firma Veloq, jejímž prostřednictvím chce Čupr nabídnout svou interní logisticko-technologickou platformu ostatním maloobchodním společnostem.
„Brzy budeme oznamovat nějaké novinky i v tomto segmentu. Konverzace v Americe jsou dál,“ uvedl Čupr. První kontrakt pro Veloq už je podle Čupra na obzoru. Zatím nemůže jmenovat, o koho přesně jde, ale jedná se o amerického hráče.
Potenciál Veloqu vidí v budoucím rozvoji online prodeje potravin a nutnosti dalších firem reagovat. „Veloq bude jedna z možností, jak hrát hru. To se bude odehrávat v dalších pěti letech,“ dodal Čupr.
Loni Čupr uváděl, že systém, který Veloq nabízí, stojí v přepočtu kolem 700 milionů korun, zatímco konkurenční řešení jsou až pětkrát dražší. Má přitom umět zhruba 80 procent toho, co umí jeho výrazně dražší konkurence. Právě to má být jeho výhoda.
