Češi chtějí narušit čínskou nadvládu nad drony. Chystají výrobu desetitisíců kusů ročně
- Český startup Fly4Future staví autonomní drony, které se obejdou bez GPS i připojení na cloud.
- Vlastní baterie i čip mají firmu zbavit závislosti na dodavatelích z Číny.
- Investiční kolo za necelých 200 milionů korun má nastartovat masovou výrobu dronů.
Atletický stadion Slavie v pražských Vršovicích byl v letních vedrech svědkem zajímavé události. Z celého světa sem dorazilo více než 100 odborníků na drony, robotiku a umělou inteligenci. Přilákala je sem česká společnost, která zde pořádala soutěž v létání s autonomními drony. Tato firma chce vybudovat silného dodavatele dronů z Evropy a bez závislosti na dominantní Číně. Startup brzy nabere větší kapitálovou injekci a rád by se dostal na desetitisíce vyrobených dronů ročně.
O Evropě a Česku je známo, že máme skvělý výzkum a univerzitní bádání, ale mnohem horší je to s přetavováním těchto objevů do komerčního nasazení. Možná se blýská na lepší časy, povědomí o takzvaných spin-offech roste, zlepšují se podmínky a například ČVUT pod vedením nového rektora Michala Pěchoučka si transfer technologií do startupů dává jako hlavní prioritu. Mladá firma Fly4Future ukazuje, jaký je v takových projektech potenciál.
Made in CZ
Fly4Future má původ v jedné z robotických výzkumných skupin právě na ČVUT. Tamní výzkumníci dlouhodobě patří mezi světové špičky v oboru, sbírají například úspěchy v soutěžích americké obranné agentury DARPA. Martin Saska, který se na univerzitě roboty zabýval, původně o vytvoření firmy příliš nepřemýšlel. Motivovala ho k tomu hlavně jeho manželka Věra Sasková, s níž majoritně Fly4Future ovládá. Paní Sasková řeší primárně byznys a provoz a pan Saska technickou a vědeckou část.
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