Pozor při dnešním zatmění Slunce. Jediný snímek bez filtru vám může zničit mobil
- Při podvečerním částečném zatmění Slunce je nutná přísná ochrana zraku, jelikož běžné sluneční brýle neposkytují dostatečný filtr proti poškození očí.
- Americká NASA varuje, že přímé fotografování nebo natáčení Slunce bez solárního filtru může trvale zničit fotosnímač v mobilním telefonu i fotoaparátu.
- V Česku bude možné částečné zatmění pozorovat okolo 19. hodiny.
V Česku bude v podvečer možné pozorovat jedno z nejzajímavějších astronomických představení letošního roku – částečné zatmění Slunce. Jelikož Měsíc nezakryje sluneční kotouč zcela a na obloze po celou dobu zůstane jeho jasná část, odborníci důrazně varují před podceněním bezpečnostních rizik. Ta se přitom netýkají pouze lidského zraku, ale i elektroniky, pomocí které chtějí lidé úkaz zachytit.
Astronomové z Královské astronomické společnosti i americké agentury NASA varují před jakýmkoliv přímým pohledem do slunečního kotouče nechráněným zrakem. Nedostatečnou ochranu poskytují i běžné tmavé sluneční brýle či improvizované pomůcky, které nefiltrují ultrafialové záření. Bezpečné pozorování bez speciálně certifikovaných brýlí je možné pouze nepřímými metodami, například využitím principu dírkové komory.
Riziko pro smartphony a fotoaparáty
Málokoho však napadne, že stejná pravidla platí také pro fotografickou techniku. Namíření mobilního telefonu nebo fotoaparátu přímo na Slunce bez odpovídajícího filtru představuje vážné riziko pro optické snímače. Přestože má smartphone drobnou optiku, není vůči silnému záření imunní.
Podle Americké astronomické společnosti závisí riziko na konkrétním zařízení, době expozice i nastavení. Riziko poškození fotočipu dramaticky roste především v momentě, kdy uživatel použije jakýkoliv přídavný zvětšovací objektiv či optický zoom. Koncentrovaný paprsek pak může snímač trvale vypálit.
Pro bezpečné fotografování či natáčení je proto nutné použít speciální solární filtr přímo určený pro objektivy fotoaparátů nebo mobilních telefonů. Ten poskytuje stejnou úroveň ochrany jako certifikované brýle na zatmění.
Kam vyrazit za nejlepším výhledem
Česká republika se ocitne na okraji zóny maximální fáze částečného zatmění. Úkaz začne v Česku zhruba kolem 19:19 místního času, kdy se tmavý disk Měsíce začne „zakusovat“ do pravého spodního okraje Slunce. Ze střední Evropy půjde o nejvýraznější částečné zatmění až do roku 2075. Celý úkaz potrvá necelou hodinu a bude pozorovatelný pouhýma očima – vždy však výhradně přes bezpečný sluneční filtr.
Jelikož se úkaz odehraje v podvečerních hodinách, bude se Slunce nacházet poměrně nízko nad horizontem. Astronomové proto doporučují vyhledat výše položená místa s čistým a ničím nerušeným výhledem k západnímu obzoru. Přirozené překážky v krajině, jako jsou stromy, kopce či zástavba, by totiž mohly zážitek výrazně zkomplikovat.