V Česku otevřel dánský fenomén z TikToku, lidi láká na dárky. Stojí se na něj i dvouhodinová fronta
- Dánský diskontní řetězec Normal otevřel v Česku svou historicky první prodejnu a před vstupem se už od ranních hodin tvořily fronty.
- Obchod láká na labyrintové uspořádání, široký sortiment kosmetiky, drogerie i potravin známých značek za trvale nízké ceny bez klasických slevových akcí.
- Expanze severského řetězce v Česku hned navazuje druhou pobočkou, která otevře o dva dny později v pražské Galerii Butovice.
Ve středu 12. 8. v 8:00 oblíbený dánský řetězec Normal otevřel první prodejnu a těšil se obrovskému zájmu. Obchod láká na zboží za výhodné ceny a už od ranních hodin se před prodejnou tvořila dlouhá fronta.
„Frontu jsme stáli celé dvě hodiny,“ řekla e15 žena, která právě z obchodu vyšla se svými dvěma vnoučaty. „Šli jsme tam kvůli dárečku, který chtěly děti,“ vysvětlila. Co dáreček obsahuje, zatím neví, ale z taštičky vyčuhují dva nové kartáčky na zuby. Mezi sortiment obchodu, který čítá asi pět tisíc položek, patří i kosmetika a drogerie. „Mají tam to, co všude jinde,“ zhodnotila žena. Oslovení zákazníci se o obchodu většinou dozvěděli ze sociálních sítí.
Okolo jedenácté hodiny se fronta zdála kratší. Dvě slečny, které stály zhruba v polovině řady, čekaly na vstup do obchodu zatím jen deset minut. I ony se o prodejně dozvěděly ze sociálních sítí, konkrétně z TikToku. Přesný sortiment značky neznaly, ale vědí, že se jedná o severský obchod. Těsně před vstupem do prodejny stojí žena se svou vnučkou a hlásí, že čekají zhruba dvacet minut. Sama ale nad celou situací kroutí hlavou.
Jen o dva dny později má otevřít další pobočka řetězce v Galerii Butovice. Kromě kosmetiky diskont nabízí potřeby pro domácnost, potraviny i nápoje. Sortiment se ale neustále mění. „Máme velkou radost, že vstup na český trh můžeme zahájit otevřením hned dvou prodejen v Praze. Věříme, že čeští zákazníci ocení náš jedinečný koncept, který spojuje známé značky, trvale nízké ceny a široký výběr produktů,“ řekl generální ředitel společnosti Normal Jakob Frölich Maarbjerg.
Labyrint místo slevových akcí
Normal nepoužívá sezonní slevové akce ani věrnostní kupony. Charakteristickým prvkem řetězce je, že jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu, kvůli čemuž musejí zákazníci projít napříč celým sortimentem.
V nabídce má Normal přes pět tisíc produktů a jsou mezi nimi značky jako L'Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish nebo Finish. Spotřebitelé si ale mohou koupit také privátní značky řetězce.
Svou první prodejnu otevřel Normal v roce 2013 v dánském Silkeborgu. Dnes firma provozuje více než tisíc prodejen ve dvanácti evropských zemích. Nedávno Normal vstoupil také na slovenský trh, uvádí o sobě na webových stránkách. Patří do skupiny Heartland Group.
V Česku působí i další dánský řetězec Flying Tiger, německý diskontní řetězec KiK, polský diskont Pepco a od roku 2020 například i nizozemská síť Action.