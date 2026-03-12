Češi dál opouštějí „desítky“. Prazdroji loni klesly prodeje, dařilo se ležákům
- Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně.
- Prodeje negativně ovlivnilo chladné léto i pokračující pokles spotřeby piva.
- Zatímco ležáky si vedly dobře, zájem o „desítky“ dál oslabuje.
Plzeňský Prazdroj loni na českém trhu prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, což je o dvě procenta méně než v roce 2024, kdy domácí prodeje dosáhly 7,3 milionu hektolitrů. Nejvýrazněji klesl odbyt čepovaného piva. Výsledky podle mluvčího největší české pivovarnické skupiny Zdeňka Kováře ovlivnilo především chladnější počasí, které snížilo poptávku zejména během letní sezony, a také pokračující celkový pokles spotřeby piva. Zatímco ležáky si vedly dobře, dlouhodobě slábne zájem o „desítky“. Chladnější léto zároveň utlumilo i poptávku po nealkoholickém pivu.
Podle obchodního ředitele Romana Trzaskalika patřil uplynulý rok mezi nejchladnější za poslední dekádu. „Léto, které je pro pivovary i gastronomii klíčové, bylo teplotně výrazně podprůměrné. Zahrádková sezona proto zdaleka nedosáhla rozsahu, na jaký jsme zvyklí,“ uvedl.
Druhá a třetí největší pivovarnická skupina na českém trhu, Staropramen a Heineken ČR, zatím loňská čísla nezveřejnily. Národní podnik Budějovický Budvar naopak hlásí růst – jeho prodeje doma i v zahraničí vzrostly o jedno procento na rekordních 1,95 milionu hektolitrů.
Pokles u čepovaného piva
Výraznější pokles zaznamenal Prazdroj u čepovaného piva. Prodeje v hospodách a restauracích oslabily o čtyři procenta, v obchodech klesly o jedno procento. Podle Trzaskalika se přesto daří držet vysoký podíl prodejů čepovaného piva, který loni přesáhl 34 procent, přitom na celém českém trhu to bylo v roce 2024 (loňské výsledky za trh vydá svaz pivovarů na přelomu dubna a května) asi 29 procent. „Každý rok vidíme větší příklon Čechů k baleným pivům. Abychom podpořili hospodskou kulturu, investujeme do rozvoje hospod a restaurací, což se nám vyplácí,“ uvedl Trzaskalik. Podle Jiřího Klabzuby, šéfa obchodu pro hospody a restaurace, investuje Prazdroj každoročně do gastronomie přes 420 milionů Kč - do výčepů a vybavení, úprav interiérů a fasád, zahrádek a školení personálu.
Prodeje ležáků, k nimž se Češi dlouhodobě přiklánějí, se loni zvýšily o 1,2 procenta. „Potvrzuje se, že Češi mají rádi piva s plnou a výraznou chutí a vyšší hořkostí,“ řekl Trzaskalik. Nejvíce, o 22 procent, posílil ležák Proud, který pivovar uvedl předloni hlavně pro mladé dospělé vyhledávající méně hořká piva s nižším obsahem alkoholu. Výčepní piva, tedy „desítky“, se naopak meziročně propadla0 o čtyři procenta. Chladnější počasí se loni propsalo i do prodejů nealkoholických piv, která zažívala v posledních letech boom. Jejich odbyt klesl o pět procent. Přesto tvoří asi 11 procent všech tuzemských prodejů Prazdroje, uvedl.
Nejprodávanějším obalem byly opět vratné skleněné lahve, které se na prodejích pivovaru v ČR podílely 34 procenty. „Naplníme je v průměru až 26krát a mají životnost až osm let. Rostoucí zájem je i o vratné třetinkové lahve,“ řekl obchodní ředitel. Obalovou „dvojkou“ byly poprvé plechovky, které stejně jako sudy tvořily 31 procent, následovalo tankové pivo (do čtyř pct). „Plechovky tvořily ještě v roce 2016 pouze desetinu našeho portfolia. Brzy se stanou obalem číslo jedna. Je jen škoda, že v ČR nemáme efektivní sběr prázdných plechovek, z nichž by šly udělat nové,“ uvedl. Aktuálně se vysbírá do 30 procent vypitých plechovek, ale materiál se podle něj používá na jiné účely.
Plzeňský Prazdroj s pivovary v Plzni, Nošovicích (Radegast) a Velkých Popovicích zvýšil v roce 2024, hlavně díky rostoucímu exportu, tržby o 6,7 procenta na 23 miliard Kč. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy Kč. Skupina loni v Česku investovala 1,65 miliardy korun. Její loňské finanční výsledky by měly být známé v červnu.