Dacia letos představí nový elektromobil. V základní výbavě bude jedním z nejlevnějších
- Dacia už letos představí další elektromobil .
- Novinka bude větší a dospělejší alternativou stávajícího modelu Spring.
- Automobilka zatím model nepředstavila.
Dacia připravuje nový malý elektromobil vycházející z Renaultu Twingo, který doplní model Spring. Novinka má stát pod 438 tisíc korun a dorazit nejpozději letos na podzim. Maskované prototypy naznačují hranatější design v duchu současných modelů Dacie.
Dacia už dnes sází na levnou elektromobilitu prostřednictvím modelu Spring, který se navzdory skromnějším parametrům prodává v Evropě poměrně úspěšně. Chystaná novinka ale má být o něco větší, širší a celkově dospělejší alternativou.
První maskované prototypy naznačují, že si vůz z Twinga převezme část základních proporcí včetně čelního skla, střechy nebo bočních oken. Některé prvky se ale změní výrazněji. Zadní partie mají být hranatější a lampy se přesunou výš pod zadní okno. Celkově se očekává design bližší současnému stylu Dacie, který značka používá například u novějších modelů.
První odhady podoby nového modelu
Redakce Auto.cz už zároveň připravila vlastní vizualizaci toho, jak by novinka mohla vypadat bez maskování. Návrh počítá s typickou přední maskou s černým panelem a novým logem Dacie i s výrazným LED denním svícením protaženým směrem do nárazníku. Zadní část pak doplňuje velký nápis Dacia a jednodušší hranaté lampy umístěné těsně pod oknem kufru.
Automobilka zatím oficiální podobu vozu neodhalila. Jasně ale naznačuje, že nepůjde o přímou náhradu modelu Spring. „Jsou pořád dost rozdílné,“ uvedl pro web Autocar produktový ředitel Dacie Patrice Lévy-Bencheton. Více detailů by automobilka mohla ukázat už letos na podzim během autosalonu v Paříži.