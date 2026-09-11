Uvidí investoři své peníze? Velký dluhopisář nesplácí, hru o miliardy má rozkrýt žalobce
- Wood Seeds dluží investorům z dluhopisů kolem 1,7 miliardy korun a v srpnu skončila v insolvenci.
- Do řízení vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Plzni, podle expertů kvůli možným nestandardním převodům majetku či poškození věřitelů.
- Do roku 2028 má firma splatit přes 1,2 miliardy korun na jistinách, zatímco její zisk za rok 2024 činil necelých osm milionů korun.
Říkejme naší investorce třeba paní Jiřina. K loňským Vánocům dostala netradiční drahý dárek. A totiž dluhopis. A to rovnou s tematickým a důležitě znějícím názvem VIP Vánoční. Nominál zněl na 200 tisíc korun a byl úročený cifrou, která novopečené investorce dokázala vykouzlit úsměv ve tváři: 11,75 procenta ročně.
Slibný začátek neměl mít dlouhého trvání. Vysoký výnos totiž, alespoň prozatím, zůstal jen na papíře. Velkému dluhopisovému emitentovi totiž na výplatu nejen vánočních VIP došly peníze. Na osud miliard korun dlužných podobným investorům jako Jiřina nyní dohlédne i stát.
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