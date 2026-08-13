Vrátí se investorům peníze? Velký dluhopisář čelí insolvenci, dřevař nabral v českých domácnostech miliardy
Společnost Wood Seeds čelí insolvenčnímu návrhu; z vydaných dluhopisů dluží drobným investorům přibližně dvě miliardy korun a přestala vyplácet úroky.
Samotná firma v prospektu přiznala, že splácení starých dluhů stojí na prodeji nových emisí, nikoli na zisku z podnikání.
V následujících třech letech má vrátit 1,2 miliardy korun na jistinách, což bude podle návrhu i analytiků velmi obtížné.
Tuzemští drobní investoři stojí dost možná před další velkou výzvou. Řeč je o dřevařské společnosti Wood Seeds, která v posledních letech zaplavila domácí trh svými firemními dluhopisy v objemu jednotek miliard korun. Držitele bondů v posledních týdnech znepokojilo, že firma přestala vyplácet pravidelný výnos z dluhopisů, a přikročili proto k radikálnímu kroku - podali ke Krajskému soudu v Plzni insolvenční návrh.
Byznysmeni z Wood Seeds ostatně rizikovost svých dluhopisových emisí sami naznačili v závěru loňského roku, kdy na sebe přímo v dluhopisovém prospektu „práskli,“ že bez prodejů dalších bondů nedokážou vyplácet dřívější investory.
„Dlužník je právnickou osobou, která je financována opakovanými emisemi dluhopisů, tyto dluhopisy emitované Dlužníkem jsou distribuovány převážně retailovým investorům. Opakované dluhopisové emise představují prakticky jediné financování Dlužníka, přičemž celkové závazky Dlužníka z dluhopisů dosahují částky přibližně dvou miliard korun,“ uvádí insolvenční návrh firmy AP-smart business, která podle dokumentů z insolvenčního rejstříku drží za firmou Wood Seeds převzaté pohledávky od drobných investorů v řádu jednotek milionů korun.
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