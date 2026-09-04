Škoda reaguje na obří škrty Volkswagenu. O práci má přijít až 100 tisíc lidí
- Volkswagen plánuje do roku 2030 zrušit až 100 tisíc míst, Škody se však škrty přímo týkat nemají.
- Mladoboleslavská automobilka už sama snižuje počet nepřímých zaměstnanců a investuje do modernizace českých závodů.
- Otazník zůstává nad modelovou nabídkou, kterou chce koncern do roku 2035 výrazně zúžit.
Nový transformační plán koncernu Volkswagen nemá žádný přímý dopad na aktivity automobilky Škoda Auto, potvrdil mluvčí mladoboleslavské automobilky za výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Firma tedy zopakovala své stanovisko z července, kdy uvedla, že se jí restrukturalizační plán koncernu přímo netýká.
Škoda už vlastní úsporný plán má
Volkswagen ve čtvrtek večer oznámil, že dozorčí rada jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a posílení konkurenceschopnosti. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. „Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad,“ uvedl Vejdělek.
Škoda Auto, která je součástí koncernu VW, podle Vejdělka již řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby si její závody v Česku udržely konkurenceschopnost. Pokračuje mimo jiné v programu oznámeném v roce 2024, který počítá do roku 2028 se snížením počtu nepřímých zaměstnanců, tedy těch, kteří nejsou ve výrobě, o 15 procent prostřednictvím přirozené fluktuace.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v zemi. V Česku provozuje tři výrobní závody a zaměstnává zde zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
Budoucnost některých modelů zůstává otevřená
Automobilka se podle Vejdělka na proměnu automobilového průmyslu aktivně připravuje. Příkladem je nová hala na výrobu bateriových systémů v Mladé Boleslavi, kde má ve třísměnném provozu pracovat až 600 lidí. Půjde o kombinaci nově vytvořených míst a pozic pro rekvalifikované zaměstnance. Závody v Kvasinách a Vrchlabí podle firmy dlouhodobě procházejí modernizacemi a investicemi, které mají zajistit jejich další rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost.
Na otázku, zda se Škody dotkne plán koncernu do roku 2035 zúžit modelovou nabídku přibližně o polovinu, automobilka konkrétně neodpověděla. Uvedla, že u všech modelů průběžně vyhodnocuje vývoj trhu, potřeby zákazníků a regulatorní požadavky. Jejím cílem je nabízet vyvážené portfolio elektromobilů a vozů se spalovacími motory.
Konkrétní dopad koncernového plánu na budoucí investice v Česku Škoda rovněž neuvedla. Podle Vejdělka má firma spolehlivý obchodní model založený na modernizovaném modelovém portfoliu a efektivní struktuře nákladů. Nadále chce rozšiřovat a modernizovat nabídku elektromobilů.
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