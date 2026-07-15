Ojetá Octavia za půl milionu je novým standardem. Trh autobazarů se za dekádu změnil k nepoznání
- Český trh autobazarů prošel v poslední dekádě zásadními změnami.
- Duopol benzinu a nafty padl, místo kombíků vládne karoserie SUV a cena průměrné ojetiny vyšplhala do nové dimenze.
- Další velké změny přijdou s elektromobilitou, která se začíná čím dál silněji propisovat i na trh automobilů z druhé ruky.
Cenovka pod dvěma sty tisíci, v nádrži výhradně diesel nebo benzin a dotyková obrazovka jako známka luxusu. Ať už zákazník prochází on-line inzeráty autobazarů nebo jejich na štěrku vyskládanou nabídku, nemůže si nepovšimnout rapidní proměny, kterou doznal trh s ojetými automobily za uplynulou dekádu.
Zatímco některé konstanty zůstávají – značkám vládne Škoda, modelům Octavia a prodejům obecně starší auta –, v jiných parametrech se změnil byznys s ojetými osobními vozy k nepoznání.
Prodeje dieselů jdou dolů, opačným směrem míří plug-in hybridy, čistě elektrické vozy a s nimi i čím dál oblíbenější automatické převodovky. Kdysi okrajová karoserie SUV dnes převládá. Vůbec nejvíce se ale za posledních deset let změnil samotný zákazník. Je informovanější, náročnější a mnohem více porovnává. Má k tomu také dobrý důvod: cenu.
Čím dál dražší Škoda Octavia
Zatímco v roce 2016 platil za ojetý vůz v průměru méně než dvě stě tisíc korun, letos v červnu vydal 321 tisíc, uvádí analýza Aures Holdings, vlastníka autobazarů AAA Auto. V případě aktuálně nejprodávanější specifikace nejžádanějšího modelu, tedy vozu Škoda Octavia s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW, činí mediánová cena dokonce 490 tisíc korun, vyplývá ze statistik portálu Carvago.
Zdražování ojetin o více než šedesát procent za posledních deset let tak překonalo tempo, jakým se zvyšovala celková cenová hladina v Česku. Kumulovaná inflace činila v dotčeném období přibližně 57 procent.
Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW SportLine |
„Automobily obecně za poslední roky výrazně podražily, i když je v posledních měsících vidět, že se trh začíná stabilizovat a ceny už nerostou takovým tempem. K největší změně, pokud jde o tempo zdražování, došlo během pandemie,“ shoduje se s dalšími oslovenými respondenty Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, provozovatele autobazarů AAA Auto.
„Nové vozy tehdy dramaticky zdražily, prodloužily se čekací doby a spousta lidí tak přešla z primárního trhu na sekundární,“ dodává Topolová. Řadu modelů tak mohl majitel prodat po pár letech užívání za podobnou částku, za kterou nakupoval, v některých případech mohl dokonce i vydělat.
„Zatímco v minulosti hrála klíčovou roli osobní návštěva autobazaru a bezprostřední výběr na místě, dnes probíhá velká část rozhodování ještě před návštěvou pobočky. Zákazníci si vozy důkladně porovnávají on-line, sledují cenu, historii vozu, servisní dokumentaci, původ, výbavu nebo způsob předchozího užívání. Na pobočku pak často přicházejí už s poměrně jasnou představou. To klade mnohem vyšší nároky na kvalitu inzerce,“ popisuje proměnu zákazníka Michal Hart, ředitel divize ojetých vozů prodejce Louda Auto.
Kombík i diesel na ústupu
Parametry obvykle poptávaného vozu se za uplynulou dekádu zásadně změnily. Zatímco tehdy připadala zhruba polovina prodejů na benzinový a polovina na dieselový pohon, současný odbyt je mnohem pestřejší. Zatímco benzin si svůj zhruba poloviční podíl na prodejích drží, podíl nafty klesá. V případě jedničky trhu AAA Auto ke 42 procentům. Plug-in hybridy a čistě elektrické vozy už nepředstavují naprostou marginalitu, ale asi dvanáct procent prodejů a rostoucí trend, uvádí analýza Carvago.
Zajímavým vývojem prošly i karoserie. Nejžádanější už není hatchback ani kombi, ale už několik let SUV – před deseti lety okrajový segment s podílem kolem jedenácti procent.
„Diesely si stále drží velmi silnou pozici zejména u větších vozů, kombi, SUV a aut určených pro vyšší roční nájezdy. Pro zákazníky, kteří pravidelně cestují delší trasy, zůstává diesel z hlediska spotřeby a provozních nákladů stále racionální volbou. Naopak u městských a kompaktních vozů dnes výrazněji převažují benzinové motorizace. Do budoucna proto očekáváme spíše pozvolný pokles podílu dieselů, nikoliv jejich skokové vytlačení,“ dodává Hart.
Prodávaných ojetin přibývá. V roce 2016 jich k zákazníkům zamířilo asi sedm set tisíc, v letošním prvním pololetí to bylo 416 tisíc, i díky rekordnímu červnu se 76 tisíci udanými kusy. Odbyt roste i u jednoho z největších autobazarů – Auto ESA. Z devatenácti tisíc prodaných aut před deseti lety letos míří ke třicetitisícové hranici. Odbyt trhu roste, vysoké stáří vozů však zůstává.
„Vůz, který jsme prodávali v roce 2016, měl v průměru devět let, nájezd 155 tisíc kilometrů a cenovku 159 tisíc. Letos je průměrné stáří 10,5 roku, nájezd 150 tisíc kilometrů a cena kolem 207 tisíc,“ říká mluvčí bazaru Filip Kučera. Průměr trhu jako celku je ještě horší, stáří letos prodávaných aut je obvykle dvanáct let, uvádí analýza Aures Holdings.
Trh čeká v příštích letech výrazná proměna, mnohem silněji do něj promluví elektromobily. „Stane se tak z vícero důvodů. Jednak prvním majitelům končí leasingové smlouvy, takže cena ojetin klesá. Dále se na náš trh dostávají i levnější vozy z firemních flotil ze zahraničí, což cenu také tlačí dolů. K oblibě elektromobilů rovněž přispívají vnější ekonomické a politické vlivy, zejména pak značný nárůst cen pohonných hmot,“ uvádí ředitel TipCars Marek Knieža.
„O Češích se vždycky říkalo, že elektroauta nechtějí. Vývoj trhu ale jasně ukazuje, že si je zkrátka jenom nemohli dovolit. S tím, jak se na trh dostávají ve větší míře elektrické vozy v cenovém rozpětí 500 až 700 tisíc korun, vidíme rychlý růst jejich podílu,“ poznamenává Jakub Šulta, zakladatel a šéf platformy Carvago. Poptávku i po ojetých elektromobilech posílila i krize v Hormuzském průlivu, která významně prodražila ceny pohonných hmot.
„Výsledkem jsou čísla, jaká by si ještě nedávno neuměl nikdo představit: za první pololetí mají elektromobily na našich českých objednávkách podíl neuvěřitelných 27 procent. V TOP 10 modelů vidíme hned čtyři elektrické, a to včetně Volkswagenu ID.4 na prvním místě,“ dodává Šulta. Typickým elektromobilem, který si objednávali čeští zákazníci u Carvaga od ledna do června, byl čtyři roky starý vůz s nájezdem 51 tisíc kilometrů a cenou 552 tisíc korun.
V případě nových osobních vozů však patří český trh i nadále k těm, kde se prodává čistě elektrických vozů relativně málo. V první polovině roku jich bylo nově registrováno 8,5 tisíce, což představuje téměř sedmiprocentní podíl. Suverénně první byla Škoda Auto s 2,8 tisíce prodanými vozy, odbyt druhé Tesly byl poloviční.
„Vedle zákaznické poptávky bude důležité i to, jak rychle se podaří sjednotit pravidla pro provoz, skladování a vystavování elektromobilů v praxi. Dnes je jednou z komplikací nejednotná legislativa a regulace v oblasti výstavby či úprav garáží, servisů a showroomů, kde mají elektrovozy stát nebo se nabíjet,“ zdůrazňuje Hart z Louda Auto.
„Prodejci, dealeři, ale i developeři tak často řeší investice a technické požadavky na zázemí, které se mohou v různých případech a regionech vykládat rozdílně. To, co lze vybudovat v Praze, nemusí být schváleno ve Středočeském kraji. I to může tempo rozvoje trhu s ojetými elektromobily do velké míry ovlivňovat,“ dodává Hart.