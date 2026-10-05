Octavia dostala pohon, který Škodě dosud chyběl. Jezdí i bez benzinu a zásuvky
- Škoda Auto začala nabízet svůj první model s plně hybridním pohonem bez externího dobíjení.
- Hybridní Octavii v provedení liftback nebo kombi dodá prvním zákazníkům letos v prosinci.
- Dosud měla automobilka v nabídce především vozy s externím dobíjením, tzv. plug-in hybridy, nebo mild hybridy, které využívají ke kombinovanému pohonu startér.
Octavia bude mít hybridní pohon ve dvou variantách se systémovým výkonem 100 kilowattů (kW) a 125 kW. Sériově paralelní hybridní systém zároveň umožňuje jízdu na krátké vzdálenosti čistě na elektřinu bez nutnosti externího nabíjení trakční baterie.
„Vše probíhá zcela automaticky - systém podle aktuálních podmínek vždy volí nejvhodnější režim pohonu. Trakční baterie se během jízdy dobíjí prostřednictvím spalovacího motoru nebo rekuperací energie," uvedl vedoucí technického vývoje Johannes Neft.
Základní verze využívá zážehový motor 1,5 TSI o výkonu 96 kW, zatímco výkonnější provedení je vybaveno motorem 1,5 TSI s maximálním výkonem 110 kW. Elektromotory jsou u obou variant shodné. Stejná je také elektronicky omezená nejvyšší rychlost 180 km/h. Trakční baterie, umístěná pod zadními sedadly, má celkovou kapacitu 1,6 kilowatthodiny (kWh) a systém automaticky udržuje její stav nabití mezi 40 a 90 procenty.
Palivová nádrž má objem 40 litrů. Zavazadlový prostor liftbacku nabízí objem 460 litrů, po sklopení zadních sedadel až 1400 litrů. U verze kombi je objem zavazadlového prostoru 485 litrů, respektive až 1540 litrů po sklopení zadních sedadel.
Systém sám zvolí ideální režim
Podle aktuálních jízdních podmínek systém automaticky volí nejúčinnější z čistě elektrického, sériového hybridního a paralelního hybridního režimu. V čistě elektrickém režimu pohání vůz trakční elektromotor energií uloženou v trakční baterii. Bez spuštění spalovacího motoru tak lze ujet přibližně dva kilometry. V sériovém hybridním režimu spalovací motor pohání generátor, který vyrábí elektřinu pro trakční elektromotor pohánějící kola. Tento režim systém využívá především při rychlostech do přibližně 60 km/h, dále při poklesu nabití trakční baterie pod stanovenou úroveň nebo v případě, že řidič chce výrazně zrychlit. V paralelním hybridním režimu se spalovací motor prostřednictvím spojky a pevného převodového poměru mechanicky připojí k poháněným kolům.
Plně hybridní Octavii lze objednat ve výbavových stupních Selection a Sportline. Proti verzím poháněným výhradně spalovacím motorem zahrnuje standardní výbava navíc 13palcový displej infotainmentu, desetipalcový Virtual Cockpit a označení HYBRID na víku zavazadlového prostoru.