Stellantis se stahuje z motorsportu, zaměří se na kvalitu svých vozů
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- Rozhodnutí je součástí úsporného plánu, do roku 2028 chce koncern ušetřit šest miliard eur.
- Stellantis reaguje na pokles na evropském trhu a tlak čínské konkurence.
- Divize motorsportu stála stovky milionů eur ročně.
Francouzsko-italská automobilka Stellantis ukončuje své působení ve vytrvalostním mistrovství světa FIA (WEC) i v šampionátu elektrických závodních vozů formule E. Koncern oznámil, že tímto krokem uvolní zdroje pro své hlavní podnikání, tedy vývoj nových modelů a zlepšování kvality vozů, informuje agentura Reuters.
Z vytrvalostních závodů, kde Stellantis působila se značkou Peugeot, se automobilka stáhla již s koncem letošní sezony, která skončila na začátku listopadu. Ve formuli E bude prostřednictvím značek Opel a Citroën soutěžit naposledy v nadcházející sezóně, která vyvrcholí v létě 2027. O oznámeném rozhodnutí psal již minulý pátek francouzský list Le Figaro.
Rozhodnutí je součástí obchodního plánu skupiny do roku 2030, který upřednostňuje rozšíření nabídky, zlepšování kvality a širší pokrytí trhu. V oblasti motorsportu se podnik místo továrních programů zaměří na zákaznické závodění, kde drží silnou pozici v prodeji zákaznických rallyových vozů s několika značkami včetně Lancie. Dále se bude soustředit na vývoj vysoce výkonných sportovních modelů a jejich derivátů, mimo jiné pro značky Alfa Romeo a Maserati.
Podrobnosti o očekávaných úsporách ani o potenciálních nákladech spojených s tímto krokem společnost zatím nezveřejnila. Uvedla však, že si ponechá něco přes 200 zaměstnanců své divize motorsportu a přeřadí je na jiné pozice.
Divize motorsportu stála koncern zhruba 300 milionů eur ročně. Stellantis se po vysokých ztrátách na evropském trhu a tlaku čínské konkurence snaží do roku 2028 ušetřit přibližně 6 miliard eur.
Do skupiny Stellantis vzniklé v roce 2021 patří řada tradičních evropských značek jako Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, DS, Lancia, Maserati i americké značky Jeep, Chrysler, Dodge a RAM. Spoluvlastní také čínskou automobilku Leapmotor. Koncern je pátým největším výrobcem aut na světě, vloni vykázal ztrátu 22 miliard eur.