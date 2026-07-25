Peugeot chystá velkou modelovou ofenzivu. Do roku 2030 uvede sedm novinek
- Peugeot chce do roku 2030 zvýšit roční prodej z 1,1 na 1,5 milionu vozů.
- Růst má podpořit sedm nových modelů včetně nové generace hatchbacku 208.
- Značka povede ve Stellantisu vývoj menších aut, SUV i nových technologií, píše Auto.cz.
Peugeot chce během čtyř let zvýšit globální prodej téměř o 40 procent. Pomoci mu má sedm nových modelů včetně příští generace hatchbacku 208. Francouzská značka se zároveň stane průkopníkem nových technologií v koncernu Stellantis.
Automobilka Peugeot se chystá výrazně rozšířit nabídku a do roku 2030 představí sedm nových modelů. Jejím cílem je zvýšit celosvětový roční prodej z loňských 1,1 milionu na 1,5 milionu vozů. To by znamenalo růst o 36 procent během následujících čtyř let.
Ofenzívu má příští rok zahájit nová generace Peugeotu 208, jejíž premiéra se očekává ve druhé polovině roku. Vůz jako první model koncernu využije novou architekturu STLA One. Ta je určená především pro elektromobily, umožní však také použití elektrifikovaných spalovacích pohonů.
Podoba nové 208 má vycházet z konceptu Polygon a některými prvky připomínat někdejší Peugeot 205. Proměnit se má rovněž interiér včetně další evoluce systému i-Cockpit a netradičně tvarovaného volantu.
Peugeot zároveň připravuje technologii Hypersquare, kterou dříve ukázal na konceptu Inception. Běžný volant má nahradit obdélníkový digitální ovladač s otvory pro prsty. Vůz bude řízený pomocí systému steer-by-wire, takže ovladač a kola nebudou mechanicky propojené. Zatím však není jisté, zda se novinka objeví už v příští generaci modelu 208.
Další náznak budoucnosti značky přinesou dva koncepty, které Peugeot představí letos v říjnu na pařížském autosalonu. Podle šéfa automobilky Alaina Faveye „napoví mnohé o budoucnosti značky Peugeot“ a „ukážou směr“ dalšího vývoje jejího designu.
Při tvorbě nových automobilů chce Peugeot čerpat také ze své minulosti. „Naše dědictví je pro nás velmi důležité, ale v tom smyslu, že nám dává nápady do budoucna, které opět vyjádříme právě na pařížském autosalonu,“ řekl Favey.
Po malé 208 by měla podle spekulací následovat nová generace Peugeotu 308. Současná verze se vyrábí od roku 2021 a nástupce by mohl přijít v roce 2028. Od roku 2029 se pak mají ve francouzském závodě v Mulhouse vyrábět tři nové elektrifikované modely segmentu C, pravděpodobně SUV. Stellantis do modernizace továrny investuje 400 milionů eur.
Část připravovaných vozů zamíří mimo Evropu. Pro čínský trh vznikají ve spolupráci s automobilkou Dongfeng elektrický kombík a SUV, které mají zastavit pokles tamních prodejů Peugeotu. Dongfeng zajistí jejich vývoj a výrobu, zatímco francouzská značka dodá design. S vývozem se počítá, nikoli však do Evropy.
Platforma STLA One má postupně nahradit pět dosavadních technických základů. Stellantis si od jejich sjednocení slibuje nižší náklady na vývoj a výrobu i lepší pozici v konkurenci s čínskými automobilkami. Některé koncernové značky zároveň v Evropě využijí techniku čínského Leapmotoru, zatím je potvrzený jeden model Opelu.
Peugeot bude v nové strategii Stellantisu jednou ze čtyř hlavních globálních značek spolu s Jeepem, RAM a Fiatem. Tato čtveřice má získat 70 procent budoucích investic koncernu do vývoje. Peugeot povede vývoj menších a středně velkých automobilů a běžných rodinných SUV. Nové platformy a technologie má nasazovat jako první, ostatní evropské značky skupiny je následně převezmou.