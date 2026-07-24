Aktualizováno: Škoda přepisuje výsledky koncernu. Zatímco Volkswagen padá, česká značka dál trhá rekordy
- Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila výrobu, prodeje i provozní zisk a upevnila pozici na evropském trhu.
- Výrazně rostly zejména prodeje elektromobilů Elroq a Enyaq, které táhly výsledky značky.
- Úspěch Škody ostře kontrastuje s propadem zisků mateřského koncernu Volkswagen a jeho plánovanou restrukturalizací.
Automobilka Škoda Auto v prvním pololetí letošního roku zvýšila výrobu, prodeje i zisk a potvrdila svou pozici jednoho z nejúspěšnějších výrobců v rámci koncernu Volkswagen. Zatímco česká automobilka vykázala růst prakticky ve všech klíčových ukazatelích, mateřský koncern se potýká s propadem zisku, horším výhledem pro letošní rok a připravuje rozsáhlou restrukturalizaci.
Škoda od ledna do června vyrobila celosvětově 609 300 vozů, což představuje meziroční nárůst o 6,4 procenta. Dodávky zákazníkům vzrostly o 9,1 procenta na 555 700 automobilů. Jen v Evropě prodala 468 300 vozů, díky čemuž se stala druhou nejprodávanější automobilovou značkou na evropském trhu.
Provozní zisk automobilky meziročně vzrostl o 6,3 procenta na 1,366 miliardy eur (přes 33 miliard korun). Stejným tempem se zvýšily také tržby, které přesáhly 16 miliard eur. Rentabilita tržeb zůstala na vysoké úrovni 8,5 procenta. Podle automobilky za růstem stojí silné prodeje, důsledná kontrola nákladů i využívání synergií v rámci koncernu Volkswagen.
Předseda představenstva Klaus Zellmer uvedl, že Škoda zvýšila tržní podíl v Evropě, pokračovala v mezinárodní expanzi a navzdory složitému prostředí dále zlepšila hospodářské výsledky. Investice společnosti zároveň vzrostly o 5,4 procenta na 825 milionů eur.
Elektromobily táhnou růst a posilují pozici v Evropě
K růstu významně přispěly především elektrické modely. Nový elektromobil Elroq si za první pololetí našel 59 900 zákazníků a stal se pátým nejprodávanějším modelem značky. Další elektromobil Enyaq oslovil 48 300 zákazníků. Celkové prodeje elektromobilů Škody meziročně vyskočily o 48 procent na 108 200 vozů, díky čemuž je automobilka čtvrtou nejprodávanější značkou elektromobilů v Evropě.
Mateřský Volkswagen ve své výsledkové zprávě upozornil, že právě úspěch modelů Elroq a Enyaq, společně se silnou poptávkou po modelech Kodiaq a Superb, patřil mezi hlavní faktory růstu Škody.
Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia s 96 500 dodanými vozy. Následují Kodiaq, Kamiq a Fabia. Dobré výsledky automobilka zaznamenala také na jednotlivých trzích. V Německu dosáhla historicky rekordních dodávek přes 120 tisíc vozů, výrazně rostla také v Česku, Velké Británii, Indii nebo na trzích v Polsku, Itálii a Rakousku.
Škoda zároveň pokračuje v rozšiřování výroby elektrických modelů. V květnu zahájila sériovou výrobu nového elektromobilu Epiq ve španělské Pamploně. Přesun části výroby modelu Octavia Combi do Kvasin má naopak uvolnit kapacity mladoboleslavského závodu pro přípravu budoucího vrcholného elektromobilu Peaq.
Škoda roste navzdory problémům Volkswagenu
Výsledky Škody výrazně kontrastují s hospodařením celého koncernu Volkswagen. Provozní zisk skupiny v prvním pololetí klesl téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco čistý zisk se propadl o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur. Tržby koncernu meziročně mírně poklesly na 158,1 miliardy eur.
Volkswagen navíc zhoršil výhled pro celý letošní rok. Zatímco dříve očekával růst tržeb až o tři procenta, nyní počítá s jejich poklesem až o tři procenta.
Podle šéfa koncernu Olivera Blumeho automobilový průmysl čelí mimořádně náročným podmínkám. Vedle geopolitických krizí a obchodních konfliktů upozornil také na vysoké regulační požadavky, rostoucí konkurenci z Číny nebo dopady amerických cel.
Volkswagen proto připravuje rozsáhlou restrukturalizaci zahrnující výrazné omezení výroby. Podle dřívějších informací agentury Reuters by v příštích letech mohlo v rámci koncernu zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Škoda Auto ale již dříve uvedla, že plánované změny se jejích aktivit přímo nedotknou.
Česká automobilka provozuje tři výrobní závody v České republice, zaměstnává zhruba 36 500 lidí a patří k největším zaměstnavatelům v zemi. Celosvětově působí na téměř stovce trhů a vedle Česka vyrábí také ve Španělsku, na Slovensku, v Kazachstánu, Indii, Vietnamu a na Ukrajině.