Škoda kraluje prodejům elektroaut v Německu. Nechala za sebou Volkswagen i Teslu
- Auta s čistě elektrickým pohonem v prvním pololetí letošního roku v Evropské unii tvořila více než pětinu automobilového trhu.
- Elektromobily rostou díky těkavým cenám ropy, státní podpoře i klesající pořizovací ceně.
- Žebříček nejprodávanějších elektroaut na největším evropském trhu v Německu vede letos česká Škoda s modelem Elroq.
Napříč Evropou roste popularita bateriových elektrických aut. Podle agentury Reuters se za první letošní půlrok počet nově prodaných elektromobilů v EU zvedl o více než 40 procent. Auta s elektrickým pohonem tak reprezentovala přes 20 procent všech prodejů; celkem se jich prodalo asi 1,2 milionu.
Za rostoucí popularitou stojí série faktorů; tím hlavním je ale nestabilita trhu s ropou navázaná na válku v Íránu a výsledné proměnlivé ceny benzínu a nafty. Elektromobily se tak stávají atraktivními alternativami, jejichž cena provozu je méně citlivá na geopolitické otřesy.
Svůj vliv měla i neustále klesající cena elektroaut. Poptávce pomáhají kroky některých evropských států, které prodej elektromobilů podporují ze svých rozpočtů. Výrobci do své nabídky rovněž zařazují čím dál tím dostupnější modely. Značnou roli v tomto ohledu hraje neustále rostoucí konkurence z Číny, ale s levnějšími alternativami přicházejí i tradiční evropské automobilky.
Zajímavý pohled se naskýtá při pohledu na žebříček prodejů elektrických aut na největším evropském automobilovém trhu – tedy v Německu. Během prvního půlroku letošního roku si Němci oblíbili podobně jako zbytek Evropy Teslu Y, nejprodávanější model byl ale český. Ještě minulý rok u západních sousedů dominoval domácí Volkswagen. Popularita jeho elektrické řady ID ale stagnovala, zatímco konkurence rostla. Tady jsou nejprodávanější elektroauta v Německu za první pololetí od desátého k prvnímu místu.
10. Tesla Model 3 – 8 896 prodaných kusů
Model 3 představuje základní vůz ve flotile texaského výrobce od roku 2017, kdy byl představen jako cenově dostupnější varianta prémiových modelů X a S. Od roku 2024 jezdí na silnicích s novým faceliftem. Jedná se o sportovní sedan střední třídy a až do představení modelu Y šlo o nejprodávanější auto značky. V Česku si ho můžou zákazníci koupit v několika variantách od 900 tisíc korun.
Audi A6 Avant e-tron quattro |
Elektrický sourozenec prémiového sedanu, který se začal prodávat v roce 2024, letos představoval asi polovinu prodejů řady A6. Prodává se jako liftback i jako kombi a v Česku je k mání od 1,7 milionu korun. A6 e-tron patří podle řady testů mezi nejlepší elektromobily na trhu.
9. Audi A6 e-tron – 9 914 prodaných kusů
X1 a jeho elektrická varianta iX1 jsou nejlevnějším SUV v nabídce mnichovské automobilky. Jedná se už o třetí generaci kompaktního crossoveru, první s elektrickou variantou. Většina X1 má ale nadále spalovací motor – elektrická varianta letos stála za asi 40 procenty prodejů. iX1 startuje na necelém 1,1 milionu korun a cenově tak konkuruje například zmíněnému Enyaqu. Ten je sice o třídu větší, ale BMW rivaly nachází spíš mezi ostatními prémiovými vozy, jako jsou Audi Q4 e-tron nebo Mercedes-Benz EQA.
8. BMW iX1 – 10 160 prodaných kusů
Wolfsburské ID.4 a jeho kupé varianta ID.5 od roku 2021 představují prostřední úroveň v elektrické nabídce VW. Technicky se jedná o sesterské modely, které stojí na stejné platformě jako české Elroq a Enyaq. Aktuální verze se v tuto chvíli doprodávají a ještě letos je čeká velká proměna. V rámci reorganizace modelové řady se Volkswagen ID.4 přejmenuje na ID. Tiguan a má projít i osvěžením svého vzhledu. „Pětka“ s prodlouženou střechou se přestane prodávat úplně.
7. Volkswagen ID.4 a ID.5 – 10 359 prodaných kusů
Poslední auto v žebříčku, které není stavěno a prodáváno pouze ve variantě s elektrickým pohonem. Třída CLA se ve stuttgartském portfoliu nachází už od roku 2013, ale až od loňského roku zákazníkům nabízí i čistě elektrickou variantu. S cenou začínající na bezmála 1,2 milionu korun jde o nejlevnější elektrický Mercedes. CLA letos vyhrála prestižní ocenění Evropské auto roku. V novinářské anketě pořádané největšími evropskými automagazíny porazila český Elroq.
6. Mercedes-Benz CLA – 11 032 prodaných kusů
Aktuálně nejdražší elektromobil od Volkswagenu začíná v základní výbavě s cenovkou 1 116 000 korun včetně DPH. Prodává se jako liftback nebo mezi elektromobily nadále poměrně netradiční kombi a pyšní se nadstandardním dojezdem až 698 km. Německý výrobce ho nabízí od roku 2023. Minulý rok šlo v Německu o ten vůbec nejprodávanější elektromobil.
5. Volkswagen ID.7 – 14 658 prodaných kusů
Škoda Auto pokračuje ve své strategii elektrifikace uvedením nové rodiny Enyaq, která přichází s modernizací jedné z nejúspěšnějších evropských plně elektrických modelových řad. |
Enyaq se v roce 2020 stal prvním sériovým elektrickým SUV od mladoboleslavské značky, nyní je v nabídce škodovky se startovací cenou 1 015 000 korun druhým nejdražším. Překonává ho jen nově prodávaný vlajkový model Peaq. V roce 2022 přibyla i varianta Coupé se sešikmenou zadní střechou. Obě verze se v loňském roce dočkaly faceliftu, který se dotkl zejména exteriéru a také některých interiérových prvků. Ještě loni byl v Německu nejprodávanější elektrickou škodovkou, letos ho ale předběhl dostupnější Elroq.
4. Škoda Enyaq – 16 484 prodaných kusů
Malý rodinný hatchback nižší střední třídy je součástí wolfsburgské elektrické flotily už od roku 2019. Letos se dočkal komplexních úprav prodávaných pod názvem ID.3 Neo. Dostal osvěžený zevnějšek i nový interiér a nabízí výkon až 170 kW a deklarovaný dojezd až 626 km na jedno nabití. Cenově v Česku začíná na 750 tisících.
3. Volkswagen ID.3 – 18 240 prodaných kusů
Prostřední model v nabídce americké automobilky se prodává už od roku 2020 a patří mezi stálice trhu – jedná se o nejprodávanější elektromobil na světě. Vůz dříve opanoval i německé žebříčky, loni ale výrazně propadl; prodalo se ho jen něco málo přes šest tisíc kusů. Značka se tehdy dočkala neúspěchu napříč Evropou. Jako důvod zahraniční média citovala rostoucí konkurenci a zejména kontroverzní politické angažmá šéfa Tesly Elona Muska, který se stal blízkým spojencem amerického prezidenta Donalda Trumpa a mimo jiné podporovatelem německé radikálně pravicové AfD. Letos se ale opět tento model vyšvihl, v Německu je letos zatím druhým nejprodávanějším elektroautem.
2. Tesla Model Y – 19 701 prodaných kusů
Kompaktní crossover představuje elektrickou alternativu k SUV Karoq a jde o druhý nejlevnější elektrický model mladoboleslavské značky po Škodě Epiq, která se právě začíná prodávat. Přesto jeho cenovka v Česku začíná na 882 tisících korun. Ve vozovém parku škodovky se nachází od minulého roku a v německých prodejích letos už předběhl svého staršího sourozence Enyaq. Na začátku roku se Elroq v odborné anketě stal Autem roku v ČR; ve své kategorii se stal i německým autem roku.