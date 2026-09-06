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Škoda kraluje prodejům elektroaut v Německu. Nechala za sebou Volkswagen i Teslu

Škoda Elroq.

Škoda Elroq. Zdroj: Škoda Auto

Škoda Auto pokračuje ve své strategii elektrifikace uvedením nové rodiny Enyaq, která přichází s modernizací jedné z nejúspěšnějších evropských plně elektrických modelových řad.
Tesla Model 3 Standard
Audi A6 Avant e-tron quattro
BMW iX1 xDrive30
Volkswagen ID.4 GTX
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Prokop Válek
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  • Auta s čistě elektrickým pohonem v prvním pololetí letošního roku v Evropské unii tvořila více než pětinu automobilového trhu. 
  • Elektromobily rostou díky těkavým cenám ropy, státní podpoře i klesající pořizovací ceně. 
  • Žebříček nejprodávanějších elektroaut na největším evropském trhu v Německu vede letos česká Škoda s modelem Elroq. 

Napříč Evropou roste popularita bateriových elektrických aut. Podle agentury Reuters se za první letošní půlrok počet nově prodaných elektromobilů v EU zvedl o více než 40 procent. Auta s elektrickým pohonem tak reprezentovala přes 20 procent všech prodejů; celkem se jich prodalo asi 1,2 milionu. 

Za rostoucí popularitou stojí série faktorů; tím hlavním je ale nestabilita trhu s ropou navázaná na válku v Íránu a výsledné proměnlivé ceny benzínu a nafty. Elektromobily se tak stávají atraktivními alternativami, jejichž cena provozu je méně citlivá na geopolitické otřesy. 

Svůj vliv měla i neustále klesající cena elektroaut. Poptávce pomáhají kroky některých evropských států, které prodej elektromobilů podporují ze svých rozpočtů. Výrobci do své nabídky rovněž zařazují čím dál tím dostupnější modely. Značnou roli v tomto ohledu hraje neustále rostoucí konkurence z Číny, ale s levnějšími alternativami přicházejí i tradiční evropské automobilky. 

Zajímavý pohled se naskýtá při pohledu na žebříček prodejů elektrických aut na největším evropském automobilovém trhu – tedy v Německu. Během prvního půlroku letošního roku si Němci oblíbili podobně jako zbytek Evropy Teslu Y, nejprodávanější model byl ale český. Ještě minulý rok u západních sousedů dominoval domácí Volkswagen. Popularita jeho elektrické řady ID ale stagnovala, zatímco konkurence rostla. Tady jsou nejprodávanější elektroauta v Německu za první pololetí od desátého k prvnímu místu. 

10. Tesla Model 3 – 8 896 prodaných kusů

Tesla Model 3 StandardTesla Model 3 Standard | Zdroj: Tesla

Model 3 představuje základní vůz ve flotile texaského výrobce od roku 2017, kdy byl představen jako cenově dostupnější varianta prémiových modelů X a S. Od roku 2024 jezdí na silnicích s novým faceliftem. Jedná se o sportovní sedan střední třídy a až do představení modelu Y šlo o nejprodávanější auto značky. V Česku si ho můžou zákazníci koupit v několika variantách od 900 tisíc korun. 

Audi A6 Avant e-tron quattroAudi A6 Avant e-tron quattro | Zdroj: Svět Motorů/Michal Kollert

Elektrický sourozenec prémiového sedanu, který se začal prodávat v roce 2024, letos představoval asi polovinu prodejů řady A6. Prodává se jako liftback i jako kombi a v Česku je k mání od 1,7 milionu korun. A6 e-tron patří podle řady testů mezi nejlepší elektromobily na trhu. 

9. Audi A6 e-tron – 9 914 prodaných kusů

BMW iX1 xDrive30BMW iX1 xDrive30 | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

X1 a jeho elektrická varianta iX1 jsou nejlevnějším SUV v nabídce mnichovské automobilky. Jedná se už o třetí generaci kompaktního crossoveru, první s elektrickou variantou. Většina X1 má ale nadále spalovací motor – elektrická varianta letos stála za asi 40 procenty prodejů. iX1 startuje na necelém 1,1 milionu korun a cenově tak konkuruje například zmíněnému Enyaqu. Ten je sice o třídu větší, ale BMW rivaly nachází spíš mezi ostatními prémiovými vozy, jako jsou Audi Q4 e-tron nebo Mercedes-Benz EQA. 

8. BMW iX1 – 10 160 prodaných kusů

Volkswagen ID.4 GTXVolkswagen ID.4 GTX | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Wolfsburské ID.4 a jeho kupé varianta ID.5 od roku 2021 představují prostřední úroveň v elektrické nabídce VW. Technicky se jedná o sesterské modely, které stojí na stejné platformě jako české Elroq a Enyaq. Aktuální verze se v tuto chvíli doprodávají a ještě letos je čeká velká proměna. V rámci reorganizace modelové řady se Volkswagen ID.4 přejmenuje na ID. Tiguan a má projít i osvěžením svého vzhledu. „Pětka“ s prodlouženou střechou se přestane prodávat úplně. 

7. Volkswagen ID.4 a ID.5 – 10 359 prodaných kusů

Mercedes-Benz CLA 200Mercedes-Benz CLA 200 | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Poslední auto v žebříčku, které není stavěno a prodáváno pouze ve variantě s elektrickým pohonem. Třída CLA se ve stuttgartském portfoliu nachází už od roku 2013, ale až od loňského roku zákazníkům nabízí i čistě elektrickou variantu. S cenou začínající na bezmála 1,2 milionu korun jde o nejlevnější elektrický Mercedes. CLA letos vyhrála prestižní ocenění Evropské auto roku. V novinářské anketě pořádané největšími evropskými automagazíny porazila český Elroq. 

6. Mercedes-Benz CLA – 11 032 prodaných kusů

Volkswagen ID.7 Vizzion ProVolkswagen ID.7 Vizzion Pro | Zdroj: Volkswagen

Aktuálně nejdražší elektromobil od Volkswagenu začíná v základní výbavě s cenovkou 1 116 000 korun včetně DPH. Prodává se jako liftback nebo mezi elektromobily nadále poměrně netradiční kombi a pyšní se nadstandardním dojezdem až 698 km. Německý výrobce ho nabízí od roku 2023. Minulý rok šlo v Německu o ten vůbec nejprodávanější elektromobil. 

5. Volkswagen ID.7 – 14 658 prodaných kusů

Škoda Auto pokračuje ve své strategii elektrifikace uvedením nové rodiny Enyaq, která přichází s modernizací jedné z nejúspěšnějších evropských plně elektrických modelových řad.Škoda Auto pokračuje ve své strategii elektrifikace uvedením nové rodiny Enyaq, která přichází s modernizací jedné z nejúspěšnějších evropských plně elektrických modelových řad. | Zdroj: Škoda Auto

Enyaq se v roce 2020 stal prvním sériovým elektrickým SUV od mladoboleslavské značky, nyní je v nabídce škodovky se startovací cenou 1 015 000 korun druhým nejdražším. Překonává ho jen nově prodávaný vlajkový model Peaq. V roce 2022 přibyla i varianta Coupé se sešikmenou zadní střechou. Obě verze se v loňském roce dočkaly faceliftu, který se dotkl zejména exteriéru a také některých interiérových prvků. Ještě loni byl v Německu nejprodávanější elektrickou škodovkou, letos ho ale předběhl dostupnější Elroq. 

4. Škoda Enyaq – 16 484 prodaných kusů

Volkswagen ID.3Volkswagen ID.3 | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Malý rodinný hatchback nižší střední třídy je součástí wolfsburgské elektrické flotily už od roku 2019. Letos se dočkal komplexních úprav prodávaných pod názvem ID.3 Neo. Dostal osvěžený zevnějšek i nový interiér a nabízí výkon až 170 kW a deklarovaný dojezd až 626 km na jedno nabití. Cenově v Česku začíná na 750 tisících. 

3. Volkswagen ID.3 – 18 240 prodaných kusů

Tesla Model Y Standard RWDTesla Model Y Standard RWD | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Prostřední model v nabídce americké automobilky se prodává už od roku 2020 a patří mezi stálice trhu – jedná se o nejprodávanější elektromobil na světě. Vůz dříve opanoval i německé žebříčky, loni ale výrazně propadl; prodalo se ho jen něco málo přes šest tisíc kusů. Značka se tehdy dočkala neúspěchu napříč Evropou. Jako důvod zahraniční média citovala rostoucí konkurenci a zejména kontroverzní politické angažmá šéfa Tesly Elona Muska, který se stal blízkým spojencem amerického prezidenta Donalda Trumpa a mimo jiné podporovatelem německé radikálně pravicové AfD. Letos se ale opět tento model vyšvihl, v Německu je letos zatím druhým nejprodávanějším elektroautem. 

2. Tesla Model Y – 19 701 prodaných kusů

Škoda Elroq RSŠkoda Elroq RS | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Kompaktní crossover představuje elektrickou alternativu k SUV Karoq a jde o druhý nejlevnější elektrický model mladoboleslavské značky po Škodě Epiq, která se právě začíná prodávat. Přesto jeho cenovka v Česku začíná na 882 tisících korun. Ve vozovém parku škodovky se nachází od minulého roku a v německých prodejích letos už předběhl svého staršího sourozence Enyaq. Na začátku roku se Elroq v odborné anketě stal Autem roku v ČR; ve své kategorii se stal i německým autem roku. 

1. Škoda Elroq – 20 138 prodaných kusů

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