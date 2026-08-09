Že lidé chtějí kombíky? Luxusní Volva V90 leží v autosalonech s milionovou slevou
- Poptávka po praktických a úsporných vozech kombi stále klesá, protože zákazníci dávají přednost vyššímu posedu a pocitu bezpečí v modelech SUV.
Výrobci postupně omezují nabídku kombíků ve prospěch výnosnějších SUV, což dokazuje i fakt, že prodejci Volva v Česku s obřími slevami marně doprodávají skvěle vybavené modely V90.
Ačkoli většina světových automobilek vývoj vozů kombi utlumuje, některé značky jako Volvo do budoucna počítají s možným návratem zákaznického zájmu, píše Auto.cz.
Co zákazníci říkají, že chtějí, a co zákazníci reálně kupují, jsou často dvě velmi odlišné věci. Své o tom vědí tuzemští prodejci značky Volvo, kteří momentálně doprodávají poslední skladové kusy vrcholného kombi s obrovskými slevami.
Karoserie kombi představuje v automobilovém světě čím dál větší paradox. Objektivní výhody jsou nesporné – vozy s touto karoserií jsou zpravidla extrémně praktické, leckdy i více než srovnatelná SUV, ale zároveň jsou díky nižšímu odporu vzduchu výrazně úspornější.
Mimo zpevněné cesty se crossovery i SUV stejně podívají málokdy, tak proč automobilky ukončují výrobu modelů kombi ve prospěch SUV? Důvodem jsou zpravidla nízké prodeje. Fanoušci i samotní zákazníci totiž často tvrdí, že vůz s karoserií kombi chtějí, nakonec však podlehnou vyššímu posedu a pocitu bezpečí, který SUV nabízejí.
Výsledek je zcela očividný při pohledu do konfigurátoru jakékoli automobilky, poměr nabízených SUV k vozům s karoserií kombi je ohromný. U tuzemské Škody je to 7:2, u sesterského Volkswagenu 5:2, u Mercedesu 12:3 a u BMW dokonce 12:2. Zmíněné Volvo je z tohoto výběru po ukončení výroby modelu V90 králem s poměrem nabízených SUV ku kombi 8:1.
Mezi ojetinami jsou téměř nová auta
Proto je překvapivé, že se mezi certifikovanými ojetinami Volvo Selekt stále nachází čtyři prakticky nová auta, která byla vyrobena už před více než jedním rokem. Prodejci na ně nabízejí atraktivní slevy, přes všechny marketingové snahy však stále čekají na svého majitele. Přitom jde o povedená auta za skvělé ceny.
Nejzajímavější je dvojice modelů V90 s motorizací T6 a pohonem všech kol, které stojí shodně po 1 149 000 korun. Přitom jde o auta s nájezdem 47 a 12 kilometrů s povedenou plug-in hybridní pohonnou jednotkou o výkonu 293 kW (398 k) a skvělou výbavou. Méně vybavený modrý kousek přitom ještě před rokem stál ohromných 2 113 800 korun.
Dostupná je navíc i zvýšená varianta Cross Country se vznětovým dvoulitrem D4 za příznivých 1 229 900 korun a fajnšmekry potěší i nabídka vrcholné motorizace T8, která produkuje dokonce 335 kW, a přesto umí jezdit i za 6 litrů na 100 km. Takový vůz nabízí pražský prodejce se slevou přes půl milionu korun za 1 919 900 korun vč. DPH.
Kde je zakopaný pes?
V programu Volvo Selekt je momentálně 250 dostupných modelů XC90, přičemž i ty nejzákladnější s mild-hybridní pohonnou jednotkou jsou výrazně dražší než zmíněné kombíky po slevě. To zjednodušeně demonstruje, proč karoserie kombi z trhu mizí.
Nedávno potvrdil plán ukončení výroby posledního nabízeného modelu s karoserií typu kombi šéf evropské divize značky Hyundai. Jako důvody uvedl obecný nezájem dvou největších světových trhů (Číny a USA) o tuto karoserii. To už o několik měsíců dříve řekl také šéf designu značky Mercedes-Benz Robert Lešnik.
Automobilky navíc díky popularitě vozů SUV mají v této kategorii často vyšší marže. „Rozdělujeme investice a zdroje do projektů, které dávají smysl. V současnosti vidíme nějakou poptávku, ale není velká, takže to nedokážeme ospravedlnit,“ uvedl na adresu vývoje nové generace i30 Kombi Xavier Martinet.
Některé automobilky však vozům této karoserie věří, jednou z nich je trochu paradoxně právě švédské Volvo. Jeho znovuzvolený generální ředitel Håkan Samuelsson letos v květnu prohlásil, že by mohlo dojít k „generačnímu posunu“ zpět ke kombi a že v příštích letech v konfigurátoru švédské automobilky určitě nebudou jen SUV. Zájem se v následujících letech očekává kromě českého trhu také v Německu a Švédsku.