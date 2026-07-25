Šéf Škodovky prozradil, jaký bude další vývoj firmy. Ještě nedávno zněl nepravděpodobně
- Indie se podle šéfa Škody může stát druhým pilířem automobilky mimo Evropu.
- Levný model vyráběný v Indii by mohl zamířit i na evropský trh.
- Škoda chce přes Indii posílit výrobu, vývoj i export automobilů.
Indie by se v příštích deseti letech mohla stát jednou z nejdůležitějších zemí v globálním automobilovém průmyslu a pro automobilku Škoda Auto představuje důležitý opěrný bod mimo Evropu. Podle britského listu The Independent to uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.
Indie by se podle Zellmera mohla stát nejen automobilovým trhem s velkým prodejním potenciálem, ale také klíčovou základnou pro vývoj, výrobu a pro export automobilů. Šéf Škody nicméně v rozhovoru s listem varoval, že uspět na tomto trhu nebude ani zdaleka jednoduché.
Levný vůz z Indie může zamířit do Evropy
Škoda Auto již nyní k Indii přistupuje s velkou vážností, a to nejen jako k odbytišti, ale také jako k potenciální základně pro export vozů do jiných částí světa včetně Evropy, píše The Independent.
Zellmer listu již dříve sdělil, že malý sportovně-užitkový vůz Škoda Kylaq vyráběný v Indii by se mohl prodávat rovněž v Evropě. Na evropském trhu nyní roste poptávka po cenově dostupných vozech, zejména čínské výroby. Levný model vyráběný v Indii by automobilce Škoda mohl na evropském trhu pomoci v boji s touto konkurencí, píše The Independent.
Škoda hledá pojistku pro případ problémů v Evropě
Zellmer rovněž upozornil, že Indie by společně s dalšími trhy v Asii a na Blízkém východě mohla být pro automobilku Škoda Auto pojistkou pro případ potíží v Evropě. „Potřebujeme druhý velký pilíř pro náš podnikatelský model. Tím je pro nás Indie, Vietnam, jihovýchodní Asie a Blízký východ,“ uvedl.
Škoda Auto je součástí německého automobilového koncernu Volkswagen, který nyní chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit. Škoda Auto uvedla, že plán omezení výroby koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v Česku. Provozuje zde tři výrobní závody a zaměstnává zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Letos do konce května vyrobila ve svých tuzemských závodech 431 960 osobních automobilů, což představuje nárůst o 10,2 procenta.