Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto
- Na tvrdá úsporná opatření mateřského koncernu Volkswagen by mohla doplatit i Škoda Auto.
- Ve hře je zrušení výroby legendárního vozu Škoda Fabia a devíti dalších modelů koncernových značek.
- K internímu seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild.
Obětí razantních škrtů, které chystá koncern Volkswagen, by mohl být i legendární model Škoda Fabia z dílny mladoboleslavské automobilky. Částečně by se jednalo o důsledek zpřísňujících emisních limitů Evropské unie, kvůli kterým je pro evropské automobilky náročnější vyrábět menší automobily se spalovacími motory. K dosud nezveřejněnému seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild.
Není to poprvé, kdy hrozí Fabii konec. Už v roce 2023 Škoda Auto varovala, že tak bude muset učinit, pokud by měla projít navrhovaná emisní norma Euro 7 v původní přísné variantě. To se nakonec nestalo a výroba Fabií pokračovala. Loni jich Škoda Auto udala na světových trzích 119 tisíc, což z modelu učinilo čtvrtý nejprodávanější. Bez ohledu na aktuální zjištění deníku Bild platí, že Škoda stále nepotvrdila, zda pracuje na další generaci Fabie. Její budoucnost je tak zase o něco nejistější.
Škrtání modelů i pracovních pozic
Pro Škodu mateřský koncern Volkswagen chystá tvrdá úsporná opatření. Kromě zrušení až stovky tisíc pracovních míst plánuje škrtnout až polovinu stávajících modelů. Rozhodla o tom dozorčí rada koncernu minulý týden. V ohrožení tak jsou mnohé další koncernové modely, od jejichž zrušení si Volkswagen patrně slibuje zefektivnění výroby.
Na interním seznamu modelů ke zrušení figurují například modely Jetta a Taos, se kterými Volkswagen po dekády bodoval na největším automobilovém trhu světa v Číně. Škrty by mohly usmrtit také ve Španělsku vyráběnou Cupru Raval, s jejíž pomocí koncern proniká do segmentu elektrických vozů. Spolu s Ravalem vyrábí v této továrně také modely Škoda Epiq, VW ID. Polo a brzy také VW ID. Cross. Raval by tak mohl skončit hned po uvedení první generace.
V Porsche by se mohli rozloučit hned s trojicí modelů. Kromě elektromobilu Taycan a vozu Cayenne ve verzi Coupé by mohla skončit také práce na nástupci Porsche 718. Nervozita panuje i v kancelářích Audi. Paletu nabízených vozů by mohly opustit Q6 e-tron Sportback a Q5 Sportback.
„Ke spekulacím o budoucích modelech ani k rozhodnutím týkajícím se plánu produktového cyklu se nevyjadřujeme,“ odpověděl na otázky serveru Motor1.com mluvčí koncernu VW Stefan Voswinkel, kterého web konfrontoval s interním seznamem modelů „na odpis“. Voswinkel nicméně odmítl potvrdit či vyvrátit pravdivost dokumentu.