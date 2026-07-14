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Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto

Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto.

Volkswagen chce zrušit 10 modelů včetně legendárního vozu Škody Auto. Zdroj: Svět motorů

Jiří Liebreich
Jiří Liebreich
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  • Na tvrdá úsporná opatření mateřského koncernu Volkswagen by mohla doplatit i Škoda Auto.
  • Ve hře je zrušení výroby legendárního vozu Škoda Fabia a devíti dalších modelů koncernových značek.
  • K internímu seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild.

Obětí razantních škrtů, které chystá koncern Volkswagen, by mohl být i legendární model Škoda Fabia z dílny mladoboleslavské automobilky. Částečně by se jednalo o důsledek zpřísňujících emisních limitů Evropské unie, kvůli kterým je pro evropské automobilky náročnější vyrábět menší automobily se spalovacími motory. K dosud nezveřejněnému seznamu modelů, které mají skončit, se dostal nejčtenější německý deník Bild.

Není to poprvé, kdy hrozí Fabii konec. Už v roce 2023 Škoda Auto varovala, že tak bude muset učinit, pokud by měla projít navrhovaná emisní norma Euro 7 v původní přísné variantě. To se nakonec nestalo a výroba Fabií pokračovala. Loni jich Škoda Auto udala na světových trzích 119 tisíc, což z modelu učinilo čtvrtý nejprodávanější. Bez ohledu na aktuální zjištění deníku Bild platí, že Škoda stále nepotvrdila, zda pracuje na další generaci Fabie. Její budoucnost je tak zase o něco nejistější.

Škrtání modelů i pracovních pozic

Pro Škodu mateřský koncern Volkswagen chystá tvrdá úsporná opatření. Kromě zrušení až stovky tisíc pracovních míst plánuje škrtnout až polovinu stávajících modelů. Rozhodla o tom dozorčí rada koncernu minulý týden. V ohrožení tak jsou mnohé další koncernové modely, od jejichž zrušení si Volkswagen patrně slibuje zefektivnění výroby.

Na interním seznamu modelů ke zrušení figurují například modely Jetta a Taos, se kterými Volkswagen po dekády bodoval na největším automobilovém trhu světa v Číně. Škrty by mohly usmrtit také ve Španělsku vyráběnou Cupru Raval, s jejíž pomocí koncern proniká do segmentu elektrických vozů. Spolu s Ravalem vyrábí v této továrně také modely Škoda Epiq, VW ID. Polo a brzy také VW ID. Cross. Raval by tak mohl skončit hned po uvedení první generace.

V Porsche by se mohli rozloučit hned s trojicí modelů. Kromě elektromobilu Taycan a vozu Cayenne ve verzi Coupé by mohla skončit také práce na nástupci Porsche 718. Nervozita panuje i v kancelářích Audi. Paletu nabízených vozů by mohly opustit Q6 e-tron Sportback a Q5 Sportback.

 „Ke spekulacím o budoucích modelech ani k rozhodnutím týkajícím se plánu produktového cyklu se nevyjadřujeme,“ odpověděl na otázky serveru Motor1.com mluvčí koncernu VW Stefan Voswinkel, kterého web konfrontoval s interním seznamem modelů „na odpis“. Voswinkel nicméně odmítl potvrdit či vyvrátit pravdivost dokumentu.

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