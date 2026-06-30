Výrazný sešup v Nošovicích. Automobilce Hyundai klesl zisk o 60 procent, loni vyrobila méně aut
- Nošovické automobilce Hyundai loni klesl čistý zisk o téměř 60 procent na 4,32 miliardy korun a tržby se jí snížily o 15 procent.
Pokles hospodářských výsledků doprovázelo snížení loňské produkce na zhruba 276 tisíc aut kvůli proměnlivým podmínkám na trhu a přípravám na emisní normu Euro 7.
Továrna se loni zaměřila na investice do automatizace i transformaci převodovkárny na výrobu baterií pro elektromobily a na konci letošního roku plánuje spustit výrobu nového modelu.
Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni klesl čistý zisk o 6,42 miliardy na 4,32 miliardy korun. Pokles představuje skoro 60 procent. Podniku klesly i tržby, o 28,08 miliardy, tedy 15 procent, na 159,71 miliardy korun. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.
„Uplynulý rok byl pro Hyundai Motor Manufacturing Czech obdobím, které prověřilo schopnost společnosti pružně reagovat na proměnlivé podmínky automobilového trh,“ uvedl prezident HMMC Jun Sang-hun (v anglické transkripci Sanghoon Yoon). Letošní rok podle něj přinese další výzvy, především zahájení výroby nového modelu.
Loni slezský závod vyrobil 276 175 aut, o 54 715 méně než v roce 2024. Letošní výrobní plán je stanoven na 264 760 vozů. Zhruba polovinu budou tvořit elektrifikované vozy.
„Rok 2025 byl zároveň ve znamení příprav na budoucí legislativní a technologické požadavky. Modely Tucson a i30 prošly faceliftem souvisejícím zejména s emisní normou Euro 7, která klade vyšší nároky na úpravy motorů, jejich spalovací proces i přesnost emisních měření,“ uvedl prezident. Odpovídala tomu podle něj i modernizace emisní laboratoře.
Investice do modernizace
Firma pokračovala v investicích do modernizace a automatizace výroby. „V hale svařovny bylo vyměněno 40 robotů a byla spuštěna automatická stanice pro montáž dveří. V hale lakovny došlo k modernizaci pecí a k navýšení počtu robotů pro aplikaci tmelu,“ uvedl prezident. V hale finální montáže firma vyměnila dopravníkový pás na lince finální inspekce. Investice podle prezidenta dlouhodobě přispívají ke zvyšování efektivity, kvality i bezpečnosti výroby.
„V průběhu léta byla dokončena přestavba haly převodovkárny na provoz společnosti Hyundai Mobis zaměřený na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Současná kapacita haly baterkárny činí 360 tisíc baterií ročně a v průběhu roku 2026 bude navýšena na 450 tisíc kusů,“ uvedl Jun Sang-hun. Provoz s více než 600 zaměstnanci zajišťuje dodávky nejen pro vozy vyráběné v Nošovicích, ale i pro závod Kia v Žilině.
Nejvíce vozů loni z Nošovic zamířilo do Británie, Německa, Španělska, Francie a Itálie. Do těchto zemí putovala dohromady více než polovina loňské produkce vozidel.
Největší podíl výroby připadal i v roce 2025 na model Tucson, který je nejprodávanějším modelem značky Hyundai v Evropě a loni tvořil více než 76 procent celkové produkce, předloni to bylo 72 procent. Zhruba polovina vyrobených Tucsonů byly hybridní nebo plug-in hybridní vozy.
Letos bude pro závod klíčové spuštění výroby nového modelu na konci roku. „Tím se zahájí postupná obnova modelového portfolia v souladu s dlouhodobou výrobní a produktovou strategií společnosti,“ uvedla firma.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má téměř 2900 zaměstnanců.