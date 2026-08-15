Přes deset procent ročně na dividendách? Nejvýnosnější evropské akcie nabídnou násobky českých spořicích účtů
- Sáhnout si na pravidelný osmiprocentní výnos není s únosnou mírou rizika triviální úloha.
- Takový roční výnos v čistém aktuálně nabízí řada akcií velkých evropských firem.
- Představujeme pětici akcií s aktuálním dividendovým výnosem i přes deset procent.
Sáhnout si na pravidelný osmiprocentní roční výnos s relativně únosným rizikem není tak docela triviální úloha. Samozřejmě si můžete koupit dluhopis neznámé české firmy bez funkčního byznys plánu, financující výplaty věřitelů z nových emisí, a doufat, že celé letadlo spadne až po splatnosti vašich papírů. Jak navíc ukazuje současná vlna marasmu na domácí dluhopisové scéně, může jít i o firmy dobře známé, které dokonce na počátku chtěly normálně podnikat.
Ale znáte to. Naberete v bondech první miliardu a tah na byznysovou branku náhle opadá. Ale těmito nemilými věcmi se zabýváme v jiných článcích na našem portálu. Dnes se podíváme na zavedené firmy s vysokým dividendovým výnosem.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se