Faitův Jet Investment se vydal na sever. Koupil podíl ve švédském startupu, který pomohl i ve formuli 1
- Společnost Jet Investment vstupuje do švédského startupu GigaScan.
- Firma vyvíjí systémy pro trojrozměrnou optickou kontrolu kvality v průmyslových závodech.
- Její technologie ale v minulosti našly využití také při závodech formule 1.
Investiční společnost Jet Investment miliardáře Igora Faita koupila prostřednictvím svého venture kapitálového fondu Jet Venture 1 minoritní podíl ve švédském technologickém startupu GigaScan. Celková výše investice je 2,1 milionu eur, tedy přibližně 50 milionů korun. GigaScan vyvíjí systémy pro trojrozměrnou optickou kontrolu kvality ve výrobních závodech, které mají umožnit rychlé a přesné zkontrolování výrobků přímo na lince, ať už se jedná o součástky do automobilů, nebo třeba o větrné elektrárny.
„Ve výrobě se stále příliš často volí mezi rychlou, ale omezenou kamerovou kontrolou a přesným měřením mimo linku. GigaScan ukazuje, že tato volba nemusí být nutná. Technologie dokáže spojit detailní 3D data s provozem v reálném výrobním taktu, což otevírá cestu k rozsáhlejší kontrole kvality u složitých dílů,“ popisuje důvody investice výkonný ředitel fondu Jet Venture 1 Kamil Levinský.
Podle zakladatele a generálního ředitele GigaScanu Patrika Folkessona je cílem firmy umožnit výrobcům získat přesná data o každém dílu bez zpomalení linky a bez kompromisů v kvalitě. „Partnerství s Jet Investmentem nám dává kapitál i průmyslové zázemí pro další škálování dodávek,“ uvádí.
Brněnská investiční společnost, respektive její venture kapitálový fond se zároveň stal prvním, který do švédské firmy v její 14leté historii vstoupil. „Rozhodující pro nás nebyla jen kvalita technologie, ale také její ověření v dlouhodobém průmyslovém provozu a ambice týmu přejít k opakovatelným sériovým dodávkám. Právě v této fázi může Jet Investment vedle kapitálu přinést významnou průmyslovou zkušenost,“ doplňuje Levinský.
Zakázaná pomoc ve formuli 1
Švédská firma již dodala své systémy přibližně čtyřicítce firem, kvůli dohodám o mlčenlivosti však nemůže uvádět konkrétní firmy. Nynější kapitálový vstup Jet Investmentu jí také může otevřít dveře na český trh. Technologie GigaScanu našly v minulosti využití i ve světě motorsportu, konkrétně při závodech formule 1.
„V roce 2018 mě oslovil jeden velký tým formule 1. Chtěli zjistit, jestli by s naší pomocí bylo možné v podstatě zkopírovat a detailně prostudovat všechny ostatní vozy konkurence ve formuli 1. Myslel jsem si, že to půjde, udělali jsme pár testů a ukázalo se, že to skutečně možné je,“ popisuje Folkesson. Díky těmto měřením pak šlo konkrétní závodní auta upravit tak, aby byla aerodynamičtější, a tím pádem i rychlejší. Využití těchto technologií ale bylo následně v závodech formulí zakázáno.
Ověření systémů GigaScan již delší praxí může být podle Jet Investmentu výhoda také pro budoucí zpeněžení investice. „Vidíme u GigaScanu potenciál relativně rychlého exitu, tedy akvizice celé společnosti některým z největších hráčů v oboru. Jsou to firmy, které touto technologií nedisponují a podle nás si její význam dříve nebo později uvědomí,“ uvádí Levinský.
Fond Jet Venture 1 založený v roce 2024 plánuje celkem investovat 50 milionů eur, tedy asi 1,2 miliardy korun, do startupů v průmyslovém B2B sektoru. Kromě GigaScanu zatím vstoupil do dalších sedmi firem. Mezi nimi je například i český startup Boost.space, který vyvíjí platformu pro správu firemních dat.
Společnost Jet Investment, pod niž fond patří, se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do průmyslových firem ve střední Evropě. Jejími spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje společnost aktiva v hodnotě 17 miliard korun.