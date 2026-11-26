Dálnice D3 se prodloužila o šest kilometrů. V jižních Čechách bude příští rok hotovo
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- Řidičům se otevřel úsek od Kaplice-nádraží do Kaplice.
- Poslední jihočeská část kolem Nažidel se otevře příští rok.
- ŘSD připravuje stavbu středočeské části D3 o délce 59 kilometrů.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo 5,8 kilometru dlouhý úsek jihočeské dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Je to první polovina rozestavěného úseku mezi Kaplicí-nádraží a Nažidly. Druhá část úseku a zároveň poslední chybějící část jihočeské dálnice D3 silničáři zprovozní příští rok v létě. Práce na celé téměř 12 kilometrů dlouhé části dálnice vyjdou na 4,5 miliardy Kč bez DPH.
„Obyvatelé Kaplice a okolních obcí získávají bezmála šest kilometrů nové dálnice, což přispěje k rozvoji regionu a výrazně uleví stávající silnici přes město od tranzitní dopravy, zvýší bezpečnost a zkrátí cestovní dobu řidičům mířícím na jih Čech i do Rakouska. Kompletní jihočeská D3 bude hotova v létě příštího roku,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (Naše Česko) je odvedení provozu z Kaplice-nádraží, které bylo nejužším úsekem na trase, zásadní. „Myslím, že je to zlomové pro všechny, co znají dopravu v jižních Čechách,“ uvedl Kuba. Dodal, že symbolické pro něj bude také příští rok dokončení trasy D3 u Nažidel, kde se v roce 2003 stala tragická nehoda autobusu s 20 oběťmi, u níž zasahoval jako záchranář.
Součástí stavby první etapy je šest mostů na dálnici, dva podjezdy, jeden nad větví mimoúrovňové křižovatky, pět protihlukových stěn s délkou 1,8 kilometru a také 80 metrů dlouhá opěrná zeď. „Díky dnes zprovozněné první etapě nebudou muset auta už jezdit přes ten velmi nepříjemný železniční přejezd na silnici I/3. Díky mimoúrovňové křižovatce Kaplice má zároveň toto město nové dálniční napojení,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
V provozu je nyní přes 100 kilometrů dálnice D3, která propojí Prahu s Českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Celá dálnice bude dlouhá téměř 170 kilometrů. ŘSD připravuje středočeskou část D3, která bude měřit 59 kilometrů. Do konce letošního roku by mělo být vykoupených kolem 80 procent pozemků. Zároveň se připravuje žádost o povolení stavby na všechny úseky. Celá D3 by mohla být v provozu do roku 2032.