Drahé palivo po konfliktu s Íránem položilo další aerolinky. Provozní firma norských Norse Atlantic vyhlásila bankrot
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Provozní společnost norských dálkových nízkonákladových aerolinek Norse Atlantic vyhlásila bankrot a od 14:00 SEČ zrušila veškeré své lety.
Ke krachu dopravce přispělo prudké zdražení leteckého paliva vyvolané konfliktem mezi USA a Íránem.
Samotná mateřská burzovní společnost Norse Atlantic ASA součástí insolvence není a nadále se snaží sehnat krátkodobé financování k udržení provozu.
Provozní firma norských aerolinek Norse Atlantic vyhlásila bankrot. K jejímu krachu přispěly vysoké ceny paliva, jejichž růst podnítil konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Firma dnes oznámila, že veškeré lety provozované společnostmi Norse Atlantic Airways a Norse Atlantic UK jsou od 14:00 SEČ zrušeny.
Společnost Norse Atlantic ASA, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext Expand v Oslu, ani další firmy ze skupiny součástí insolvenčního řízení nejsou. Nadále se tak snaží udržet v provozu. Firma ve středu uvedla, že její finanční situace je kritická a že se snaží urychleně si zajistit krátkodobé financování.
Norse Atlantic je nízkonákladovým leteckým dopravcem a zaměřuje se na dálkové lety. Má 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a létá s nimi z Norska do destinací v Evropě, Severní Americe nebo v Asii. Firma dnes dopoledne uvedla, že od leasingových společností dostala výzvu k vrácení letadel.
Firmu Norse Atlantic v roce 2021 založil norský podnikatel Björn Tore Larsen, když letecká společnost Norwegian Air za pandemie covidu-19 opustila segment dálkových letů. Norse se pokusila obnovit nízkonákladové transatlantické lety s využitím 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a řady bývalých zaměstnanců Norwegian Air.