Češi svěřovali miliony i svému kuchaři. Zakázaný byznys přihrál firmám miliardy, ČNB tvrdě zasáhla
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Češi v honbě za nadstandardními úroky svěřili miliardy korun firmám, které se jednoduše „prohlásily“ za banky.
Lukrativní zhodnocení úspor nabízely i společnosti z oborů, které nemají s finančním trhem nic společného.
ČNB proti sílícímu fenoménu tvrdě zasahuje. Experti upozorňují na rizika, která si lidé často vůbec neuvědomují.
Prosil bych jedno vegetariánské pho, coca-colu zero a… uložil bych si u vás milion. Mohu jej zatím převést, než mi přinesete jídlo? Jen s trochou nadsázky může jít o reálný byznys model fungování vaší oblíbené restaurace. A zdaleka nejen restaurace. V posledních letech jste na totéž mohli v Česku narazit v tak nečekaných situacích jako při nákupu esenciálních olejů, při pronájmu skladu, anebo dokonce při úklidu kanceláří.
Řada firem vám totiž vedle svého základního byznysu nastavila i svou druhou tvář: snažila se tvářit jako vaše banka. Češi na nabídky firem bez bankovní licence nadšeně kývali a složili na účty těchto firem miliardy korun. Než zasáhla Česká národní banka. Tvrdě.
Milionové pokuty
Je libo deset procent ročně? A s papírováním se teď nemusíme zabývat, převeďte peníze a smlouva vám za pár dnů dorazí poštou. Tentokrát už o žádnou nadsázku nejde. Šlo o konkrétní model „spoření“, s nímž se na své zákazníky obracel provozovatel známé vegetariánské sítě Dhaba Beas. Od ledna 2021 do srpna 2025 firma lákala zákazníky, příznivce vegetariánského stylu i obchodní partnery na svém webu na „vklady“ za roční úrok od 6,5 do devíti procent. Celkem se v pomyslné kuchyni sešlo téměř 116 milionů korun od 135 investorů. Nikdo o nic nepřišel a firma se kála, Česká národní banka ale v listopadu ocenila její počínání pokutou 5,5 milionu korun. Za zakázané černé bankovnictví. S černými bankami se přitom v Česku v posledních letech roztrhl pytel.
"V některých případech mohou podobné projekty vykazovat i znaky Ponziho schémat. ČNB proto neoprávněné přijímání vkladů od veřejnosti považuje za zásadně nežádoucí jev, a tudíž zařadila tuto oblast mezi své dlouhodobé dohledové priority," zdůrazňuje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
Jen o měsíc dříve dostala za totéž dokonce sedmimilionovou pokutu firma BigBuild Services. Firma působící ve stavebnictví či skladování luxovala peníze ochotných a důvěřivých investorů ještě podstatně rychleji. S příslibem až dvacetiprocentního výnosu nabrala jen od května 2024 do loňského října 150 milionů. „Rozhodnutí ČNB respektujeme. Financování společnosti převádíme na plně regulovaný rámec, kdy na tomto kroku pracujeme s právními zástupci,“ uvedl v polovině listopadu na dotaz e15 jednatel firmy Jan Říha s tím, že na hlavní podnikání firmy pokuta vliv nemá. „Projekty pokračují a závazky vůči klientům i obchodním partnerům plníme řádně a včas,“ dodal Říha.
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