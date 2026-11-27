V Krkonoších se schyluje k napínavé bitvě miliardářů. Ve hře je budoucnost Harrachova
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- O dlouhodobý pronájem skiareálu v Harrachově projevily zájem skupiny TMR a Trigema.
Důležité slovo budou mít dva hlavní akcionáři areálu: Česká unie sportu a Svaz lyžařů ČR.
Do vedení města míří nová politická reprezentace. Harrachov vlastní čtyři procenta akcií provozovatele areálu.
V Krkonoších se schyluje k obchodní přetahované dvou miliardářů, kteří investují do lyžařského sportu a na horách ve velkém rozšiřují svá impéria. O pronájem skiareálu v Harrachově mají podle zjištění e15 zájem podnikatel Marcel Soural, který je majitelem developerské skupiny Trigema, a byznysmen Igor Rattaj, který stojí za společností Tatry mountain resorts (TMR).
Jejich zájem o Harrachov je o to pikantnější, protože již nyní mají oba investoři v Krkonoších silné zázemí. Rattaj představuje klíčového hráče špindlerovského areálu, za který TMR manažersky zodpovídá. Souralova Trigema zase vlastní skiareál v Rokytnici nad Jizerou, který by se mohl kabinovou lanovkou propojit s lyžařským střediskem v nedalekém Harrachově.
Oba byznysmeni redakci e15 zájem o Harrachov potvrdili. „Ano, zajímáme se i o Harrachov. Podali jsme na Českou unii sportu i na Svaz lyžařů ČR (obě organizace figurují v akcionářské struktuře Sportovního areálu Harrachov, který skiareál nyní provozuje, pozn. red.) oficiální zájem o pronájem, ale nikdo s námi nekomunikuje,“ řekl e15 majitel Trigemy Soural. Informaci potvrdil i Rattaj. „Projevili jsme zájem, to je všechno, co k tomu mohu říct,“ sdělil e15.
Areál ovládají svazy
Harrachovský areál provozuje akciová společnost Sportovní areál Harrachov (SAH). Jejími největšími akcionáři jsou Česká unie sportu (ČUS) s 56,5 procenta a Svaz lyžařů ČR (SLČR) s 37,6 procenta akcií. Město Harrachov drží čtyři procenta, zbývajících 1,9 procenta připadá společnosti Sportlease (patří do skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka).
Předseda ČUS Jan Boháč e15 potvrdil, že unie eviduje „trvalý projev konkrétních zájemců o dlouhodobý pacht podniku SAH“. Po stabilizaci nového vedení SLČR chce podle něj ČUS s druhým hlavním akcionářem projednat jejich zájem i další plány. „S dlouhodobým pronájmem sice máme zkušenosti, ale v tuto chvíli jej nemůžeme pro SAH ani potvrdit, ani vyloučit. Ke strategickým rozhodnutím je potřeba shoda dvou hlavních akcionářů,“ uvedl Boháč.
Zájem o dlouhodobý pronájem areálu eviduje také lyžařský svaz. „Jako menšinový akcionář se v úzké spolupráci s Českou unií sportu průběžně zabýváme tím, jak areál v dalších letech provozovat a rozvíjet. Dlouhodobý pronájem externímu provozovateli je jednou z možností. V tuto chvíli je ale předčasné říkat, zda se touto cestou vydáme, nebo kdo by případně areál provozoval,“ uvedl pro e15 generální sekretář lyžařů Jan Šindelář.
Pro SLČR je podle něho důležité, aby se s ČUS shodl na řešení, které zajistí dlouhodobé fungování areálu a vytvoří podmínky pro jeho další rozvoj. „Bezprostřední prioritou je teď příprava areálu na nadcházející zimní sezonu tak, aby co nejlépe sloužil sportovcům a lyžující veřejnosti,“ dodal.
ČUS má s dlouhodobým pronájmem zkušenosti z Pece pod Sněžkou i ze Špindlerova Mlýna. V Peci vlastní 54,7 procenta společnosti Ski Pec, která areál pronajímá firmě MEGA PLUS horského podnikatele Richarda Kirniga. Ve Špindlu vlastní ČUS 51,1 procenta společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, která na 45 let pronajímá areál firmě Melida. Jejími akcionáři jsou SMMR s podílem 50 procent, TMR s 25 procenty a společnosti Skidor a NVT Development, každá s 12,5 procenta. Média ve vlastnickém okruhu Melidy zmiňují také investory Martina Romana, Michala Koreckého, Tomáše Hrdličku a Romana Janouška.
Chudší příbuzný
Předseda představenstva Sportovního areálu Harrachov Marek Hájek na dotazy e15 nejprve odpověděl, že za společnost nemůže uvést nic jiného než „bez komentáře“. Následně odkázal na obchodní tajemství a kompetence představenstva. Veřejný zájem na informování odmítl s tím, že SAH nikdy nedostala státní dotaci.
Akcionářská struktura jím řízeného sportovního areálu ale ukazuje, proč je na místě znát ekonomické fungování dané společnosti. Čtyři procenta ve společnosti patří městu Harrachov, klíčoví akcionáři pak získávají veřejné prostředky. ČUS obdržela letos od Národní sportovní agentury (NSA) dotaci 104,8 milionu korun; Svaz lyžařů ČR získal loni podle přehledu veřejných dotací celkem přibližně 153,9 milionu korun. Ani na tuto argumentaci šéf harrachovského areálu Hájek neslyšel a nechal tak bez odpovědi dotazy týkající se zájmu TMR a Trigemy a průběhu vyjednávání.
Harrachovský skiareál působí vedle velkých středisek v regionu jako chudší příbuzný. Jeho technickou základnu tvoří čtyři sjezdovky, dvě čtyřsedačkové lanovky a jeden lyžařský vlek, webová prezentace rovněž působí dojmem, že ji modernizační proces nepotkal delší dobu.
Zatímco ve Špindlerově Mlýně společnost Melida, v níž vlastní Rattajova skupina TMR podíl 25 procent, investuje miliardy do propojení areálů Medvědín a Svatý Petr, Harrachov se teprve otevírá debatě o tom, zda by jeho budoucnost měl převzít dlouhodobý nájemce.
Velký rozvoj by v Harrachově mohl nastat i s nástupem Trigemy. Souralova skupina koupila v roce 2023 od TJ Spartak stoprocentní podíl v provozovateli skiareálu v Rokytnici nad Jizerou. Developer připravuje v Rokytnici deset rozvojových projektů v celkové hodnotě přibližně 6,5 miliardy korun. Plán zahrnuje také modernizaci lyžařské infrastruktury. Nový územní plán Rokytnice navíc umožňuje propojení areálu Nahoru Resort Rokytnice se Studenovem a následně Studenova s Harrachovem.
Nový starosta
Harrachov čeká po volbách i změna na radnici. Dosavadního starostu Tomáše Vašíčka s velkou pravděpodobností vystřídá lídr vítězných Starostů pro Liberecký kraj Tomáš Kyncl. Oddálit politický pád nepomohla ani Vašíčkova stížnost ke krajskému soudu na neplatnost volebního výsledku, kterou soud před několika dny zamítl.
Město sice v SAH drží jen čtyři procenta akcií, jeho nová politická reprezentace ale bude muset zaujmout stanovisko k tomu, jak se má areál dál rozvíjet a jak má město přistupovat k zájmu velkých investorů.
Kyncl městu přisuzuje větší význam, než odpovídá jeho čtyřprocentnímu podílu. „Areál se nachází v Harrachově a jeho fungování je s městem každodenně propojené. A to prostřednictvím pozemků, komunikací, dopravy, parkování i další infrastruktury,“ řekl. Město má navíc od Národní sportovní agentury pronajaté pozemky využívané v areálu. Kyncl chce, aby si nájem zachovalo a pozemky dál podnajímalo provozovateli. Přeje si, aby se areál modernizoval, měl stabilní provoz a přispíval k celoročnímu využití Harrachova.
Zájem Trigemy a TMR budoucí starosta Kyncl vítá, žádného z investorů předem neupřednostňuje. „Zajímaly by mě především konkrétní nabídky: co chtějí vybudovat, kolik do toho vloží, odkud zajistí financování a v jakých termínech chtějí jednotlivé investice uskutečnit,“ uvedl Kyncl. Propojení Harrachova s Rokytnicí podle něj má „nepochybně své kouzlo“, před rozhodnutím by ale bylo třeba posoudit jeho proveditelnost, povolení, náklady, financování i časový plán.