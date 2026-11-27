Strnad kupuje německého giganta z automobilového průmyslu, vynálezce centrálního zamykání
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- Strnadova AKIPIA nakupuje německého výrobce zámkových systémů do aut.
- Tradiční gigant Kiekert sice dominuje odvětví, čelí ale insolvenčnímu řízení.
- Strnad tak dál posiluje mimo obranný průmysl, už dříve investoval do výrobce pneumatik Pirelli nebo developerských projektů v Praze i Varšavě.
Jeden z nejbohatších Čechů dál posiluje v automobilovém průmyslu. Investiční skupina AKIPIA, kterou založil podnikatel Michal Strnad spolu se dvěma partnery Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou, nyní kupuje společnost Kiekert. Tradiční gigant z německého Heiligenhausu dlouhodobě patří mezi světové lídry výroby zámků do automobilů, v poslední době ale čelí potížím a insolvenčnímu řízení.
AKIPIA nepatří do zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG), Strnad ji založil letos v srpnu jako samostatnou soukromou investiční společnost, která cílí na investice mimo obranný sektor. Mezi akvizice se už zařadily například developerské projekty v nové pražské čtvrti Bubny-Zátory nebo i jeden z nejluxusnějších varšavských mrakodrapů Roma Tower.
Kiekert není prvním nákupem z oblasti autoprůmyslu, AKIPIA už letos pořídila podíl v předním světovém výrobci pneumatik Pirelli. V listopadu se Strnad stal dokonce druhým největším akcionářem italského podniku poté, co čínský státní koncern Sinochem prodal v Pirelli své akcie.
170 let stará firma
„Kiekert je globální značka s evropskými kořeny a významnou přítomností v České republice. Má dlouhou tradici a hluboké technologické know-how, díky nimž je nesporným lídrem v dodávkách klíčových komponent pro automobilový průmysl. Těšíme se, že mu v příštích letech pomůžeme naplno využít jeho potenciál,“ uvádí Marek Šmrha, managing partner skupiny AKIPIA. Ta cenu transakce nezveřejnila.
Kiekert vznikl už v roce 1857 a drží zhruba třetinu všech patentů v oboru. Vyrostl v technologického obra, který dodal přes dvě miliardy zámkových systémů do více než stovky automobilových značek po celém světě. Vynálezce centrálního zamykání produkuje také pohony, které spojují mechaniku, elektroniku a software. Velké závody má v Německu, východočeské Přelouči, USA nebo v Mexiku, celkově zaměstnává přes čtyři tisíce lidí.
Jeho německá provozní společnosti Kiekert AG, pod niž patří i přeloučský závod, a společnost Kiekert Holding GmbH v současnosti ovšem čelí insolvenčnímu řízení. Zahraniční provozní dceřiné společnosti nicméně zůstávají solventní. Kiekert patřil čínské skupině Lingyun od roku 2012, ta však loni kvůli insolvenci pozbyla rozhodovací pravomoci. Firmu, která loni utržila v přepočtu asi patnáct miliard korun, tak spravuje insolvenční správce Joachim Exner.
„Jsem rád, že jsme se se skupinou AKIPIA dohodli a že dohodu potvrdil věřitelský výbor. Děkuji výrobcům automobilů, zákazníkům i sociálním partnerům za konstruktivní spolupráci během celého procesu. Našli jsme dobré řešení a zároveň se ukázalo, že všechny zúčastněné strany ve společnost zásadně věří,“ uvedl insolvenční správce Joachim Exner. Transakce ještě podléhá schválení regulačními orgány na úrovni EU a v příslušných zemích.
Kiekert čelil vážným potížím už loni, kdy po 168 letech fungování na sebe podal tehdy předběžný návrh na insolvenci. Měl to být jediný způsob, jak řešit nečinnost čínského akcionáře, který údajně neplnil finanční závazky.
Insolvenční vlna v Německu
Příběh zámkařského giganta tak zapadá do negativního trendu, s nímž se spolková republika potýká v posledních letech, a to je rekordní množství insolvencí. Jen v prvním letošním pololetí napočítal statistický úřad téměř třináct tisíc podnikových insolvencí, meziročně o sedm procent více a vůbec nejvíce od roku 2013. Pohledávky věřitelů dosáhly 18,5 miliardy eur, tedy přibližně 450 miliard korun.
Často se jedná o podniky z automobilového průmyslu, což ilustruje i příběh Preckel Automobile, tradiční skupiny z Porýní se stoletou historií. Ještě v roce 2017 patřila mezi dvacet největších skupin v Německu podle počtu prodaných nových aut, přičemž prodávala i vozy značek Kia, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, MG nebo Suzuki. V červenci Preckel ukončil podnikatelskou činnost, insolvenčnímu správci se nepodařilo najít pro jeho pobočky žádné kupce.
Podobně dopadla menší regionální skupina Autolöwen z Bádenska-Württemberska. Koncem dubna požádala o insolvenci a hledala investory pro osm provozoven. Kupec se našel jen pro jedinou z nich, zbývajících sedm skončilo a asi stovka lidí přišla o práci. Významným potížím čelí i známé giganty jako Bosch, Continental nebo ZF Friedrichshafen.