InPost s českou PPF v zádech expanduje. Na novém trhu vybuduje přes tisíc výdejních boxů
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Polský InPost vstupuje na svůj desátý evropský trh.
V Irsku plánuje během dvou let instalovat přes tisíc výdejních boxů. Na síti LinkedIn to v pátek uvedl šéf podniku Rafal Brzoska.
Expanze přichází krátce po převzetí firmy konsorciem investorů včetně české PPF.
Polská logistická společnost InPost krátce po změně majitelů pokračuje v evropské expanzi. Jejím desátým evropským trhem se stane Irsko, kde chce během dvou let instalovat více než tisíc výdejních boxů.
„Vstupujeme do Irska. Bude to náš desátý trh v Evropě,“ napsal Brzoska, podle něhož přes internet nakupuje více než 95 procent tamní populace. „Chceme Irům ukázat, že vyzvednutí balíčku cestou domů z práce, při nákupech nebo po školení může být rychlejší, levnější a prostě mnohem pohodlnější než čekání na kurýra,“ dodal Brzoska.
InPost má nové majitele
Oznámení přichází týden poté, co převzetí InPostu dokončilo mezinárodní konsorcium investorů. Americký logistický gigant FedEx a investiční společnost Advent International v něm drží shodně po 37 procentech, Brzoskova firma A&R šestnáct procent a česká PPF zbývajících deset procent. InPost byl v souvislosti s transakcí stažen z amsterdamské burzy.
Společnost InPost byla založena pod názvem Integer v roce 1999 a v roce 2006 změnila název na ten současný. Postupně se z domácího provozovatele zásilkových služeb přeměnila ve významného logistického hráče na evropském trhu. Společnost disponuje sítí zhruba sta tisíc výdejních míst, z nichž přes 70 tisíc tvoří automatizované boxy. S kapitálovým zázemím nových majitelů hodlá vedle domácího Polska posilovat svou pozici také v západní a jižní Evropě. Další příležitost k růstu představuje spolupráce s FedExem a využití jeho globální logistické sítě.
Od října firma nabízí polským podnikům možnost doručování zásilek do České republiky přes výdejní schránky Z-BOX firmy Zásilkovna ze skupiny Packeta.