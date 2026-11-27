Další Amazon, nebo nejdražší investiční omyl? Proč s nákupem akcií Anthropiku nespěchat
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Rekordní vstup Anthropiku na burzu oživil vzpomínky na zlatou éru internetových akcií.
Historie technologických gigantů i největších burzovních debutů však nabízí varovné paralely.
Investiční modely naznačují, za jakou cenu se vyplatí akcie Anthropiku nakupovat.
Anthropic stanovil cenu svých akcií na 83 dolarů, nad původně avizovaným rozpětím 70 až 78 dolarů. Prodal 980 milionů akcií a získal 81,3 miliardy dolarů. Se souběžným private placementem (ziskem kapitálu, při němž emitent prodává cenné papíry přímo vybranému okruhu investorů namísto veřejné nabídky) jde podle agentury Bloomberg o rekordních 107,3 miliardy dolarů.
Na Nasdaqu akcie otevřely o 34 procent výš, první den zavřely o 17 procent nad úpisovou cenou a od té doby většinu zisku odevzdaly. A to na trhu, který letos nijak závratně neletí: v předposledním listopadovém týdnu byl index S&P 500 od začátku roku nahoře o 5,7 procenta a Nasdaq o 3,6 procenta. Máme se přidat, dokud je čas?
Zpátky do devadesátek
Zní to přece tak přesvědčivě: tohle je internet devadesátých let. Spousta tehdejších firem zmizela, ale Amazon, Microsoft nebo Cisco vytvořily svým akcionářům obrovskou hodnotu. Kdo kvůli pár dolarům čekal, prohloupil. Není tedy větší chybou Anthropic v portfoliu vůbec nemít?
Amazon vstupoval na burzu v roce 1997 při valuaci 438 milionů dolarů. Dnešní valuace Anthropiku je více než třítisíckrát vyšší. Od prvního obchodního dne Amazon zhodnotil zhruba 6575krát. Stejný násobek by z Anthropiku udělal firmu větší než šedesátinásobek světového HDP. Legendární výnosy devadesátých let vznikly z malých čísel. Z 1,6 bilionu tisícinásobek neuděláte.
Jen k tomu, aby akcie koupená za 74 dolarů, tedy za střed původního rozpětí, za deset let dohnala běžný akciový index, by musel Anthropic vydělávat zhruba tolik jako dnes Apple. To je přes 130 miliard dolarů čistého zisku ročně. Za posledních dvanáct měsíců přitom firma provozně prodělala zhruba čtyři miliardy. Za 88 dolarů je laťka ještě výš.
Firma samotná je výjimečná. Tržby ve třetím čtvrtletí dosáhly 17 miliard dolarů, zhruba dvanáctkrát víc než před rokem. Na druhé straně stojí závazky na výpočetní kapacitu za 900 miliard dolarů, ceny za jednu úlohu, které rychle klesají, a zákazníci, kteří umějí s každým novým modelem přejít ke konkurenci.
Někdy se vyplatí počkat
Historie zná i druhou stranu. V březnu 2000 bylo Cisco nejcennější firmou světa a investoři za něj platili 29násobek tržeb. Do října 2002 ztratilo 89 procent a na tehdejší cenu se vrátilo až v prosinci 2025, po více než 25 letech.
Ani Amazon nebyl výjimkou: kdo ho koupil v prosinci 1999, zažil propad o 94 procent a na nákupní cenu se vrátil až po téměř deseti letech. Anthropic se dnes svým oceněním podobá spíš Cisku v roce 2000 než Amazonu v roce 1997. Správná firma za špatnou cenu je pořád špatná investice.
Velké úpisy navíc obvykle dávají druhou šanci. Tři dosud největší americké úpisy – SpaceX, Alibaba a Visa – vyskočily první den o desítky procent, do zhruba dvou měsíců dosáhly vrcholu, pak z něj ztratily 49 až 52 procent a propadly se pod cenu při IPO. Facebook strávil pod úpisovou cenou 438 dní. Data ukazují, že úpisy oceněné na víc než čtyřicetinásobek tržeb ztratily za tři roky od prvního obchodního dne v průměru téměř polovinu hodnoty. Anthropic je při 88 dolarech zhruba na 45násobku. Přeupsané IPO není důkaz, ale riziko.
Vzpomenout lze také na Netscape. Při úpisu v roce 1995 obsadila tato značka přes 70 procent trhu prohlížečů, první den se její cena zdvojnásobila. O pár let později ji AOL koupil za zlomek původní ceny. Lídr megatrendu nemusí být jeho vítězem. Železnice, auta, letectví i solární energie změnily svět, většina investorů, kteří nakoupili na vrcholu nadšení, ale nevydělala. Úspěch odvětví a úspěch akcionářů jsou dvě různé věci.
Férová hodnota Anthropiku proto vychází na 56,50 dolaru za akcii, tedy zhruba na 1,02 bilionu dolarů za celou firmu. IPO cena je o 47 procent výš. Podle našich modelů je jen zhruba 30procentní šance, že akcie koupená za 74 dolarů za deset let porazí index. A 60procentní šance, že se během dvou let bude obchodovat pod 56,50 dolaru. Ve čtyřech případech z deseti ale sleva nepřijde. To je cena trpělivosti a my ji platíme vědomě.
Autor je řídícím partnerem Evermore Capital Managementu.