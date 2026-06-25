Starlink v Česku zdražuje. Noví zákazníci si navíc musí pronajmout modem
- Starlink letos podruhé mění český ceník. Po březnovém zlevnění nyní zvýšil ceny rezidenčních tarifů přibližně o sedm procent.
- Noví zákazníci už nemohou získat potřebný hardware zdarma výměnou za roční závazek. Za jeho pronájem zaplatí 210 korun měsíčně.
- Zdražily také cestovní tarify Roaming. Neomezená varianta nově stojí 2435 korun měsíčně.
Satelitní internetová služba Starlink letos podruhé upravila ceny pro české zákazníky. Zatímco v březnu připojení zlevnila a změnila nabídku jednotlivých tarifů, nyní přichází zdražení. Společnost SpaceX zvýšila ceny samotného připojení a současně změnila podmínky poskytování potřebného hardwaru.
Noví zákazníci už nemohou získat zařízení zdarma při sjednání ročního závazku. Starlink jim ho bude pronajímat za 210 korun měsíčně. Ročně tak uživatel za hardware zaplatí dalších 2520 korun, za dva roky potom 5040 korun.
Tarify zdražily přibližně o sedm procent
Cena základního tarifu Rezidenční 100, který nabízí rychlost stahování až 100 Mb/s, vzrostla z 699 na 745 korun měsíčně. Střední varianta Rezidenční 200 nyní stojí 1010 korun místo dosavadních 949 korun.
Nejvyšší tarif Rezidenční Max zdražil z 1449 na 1545 korun měsíčně. Starlink u něj v Česku uvádí rychlost stahování mezi 184 a 332 Mb/s a odesílání mezi 28 a 51 Mb/s.
|Tarif
|Rychlost
|Původní cena
|Nová cena
|Rezidenční 100
|80–100 / 15–35 Mb/s
|699 Kč / měsíc
|745 Kč / měsíc
|Rezidenční 200
|80–200 / 15–35 Mb/s
|949 Kč / měsíc
|1010 Kč / měsíc
|Rezidenční Max
|184–332 / 28–51 Mb/s
|1449 Kč / měsíc
|1545 Kč / měsíc
|Modem
|–
|
4999 Kč (Mini)
8800 Kč (Standard)
zdarma s úvazkem
|210 Kč / měsíc
Nemalou část nákladů tvoří také spotřeba elektřiny. Sada Mini spotřebuje až 40 W, varianta Standard až 100 W. Provoz tak může vyjít na nižší tisíce korun ročně.
Alternativou k pravidelnému pronájmu je vlastní nákup zařízení, například prostřednictvím Alzy. Sada Starlink Mini určená pro základní tarif stojí 4999 korun. V porovnání s pronájmem se její pořízení začne vyplácet přibližně po dvou letech.
Standardní sada pro střední a nejvyšší tarif stojí 8800 korun. Náklady na její pořízení se proti měsíčnímu pronájmu vyrovnají zhruba za tři a půl roku.
Dražší je také cestování se Starlinkem
Starlink v červnu zvýšil rovněž ceny tarifů Roaming, které umožňují používat připojení při cestování. Základní varianta s limitem 100 GB nově vyjde na 1120 korun měsíčně, zatímco dříve stála 1050 korun.
Neomezený cestovní tarif zdražil z 2200 na 2435 korun měsíčně.